***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:10
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881107
BIST
14:191.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:197,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
14:199,3299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:19488,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 488,28
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:19
|NTHOL
|3,19
|190.268.561
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.489.133
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.935
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.260.535
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.117.502
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|920.288.073
|% 2,58
|
|KERVT
|7,67
|563.656.256
|% -0,39
|
|TUKAS
|12,59
|507.256.801
|% 5,44
|
|ASELS
|18,18
|481.570.704
|% 0,72
|
|SISE
|6,79
|480.914.286
|% -1,59
|
|ODAS
|3,58
|920.288.073
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,74
|287.332.552
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|286.037.811
|% -0,54
|
|IHLAS
|1,16
|137.437.769
|% -3,33
|
|KRDMD
|3,59
|418.755.474
|% 0,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9066
|7,9097
|% 0,26
|
|Euro
|9,3248
|9,3299
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2733
|10,3248
|% 0,00
|
|Frank
|8,6491
|8,7012
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1022
|2,1128
|% 0,30
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,41
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.214
|3.294
|4,87
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|2,36
|
|Çeyrek
|779
|797
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,70
|