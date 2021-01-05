***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 13:44
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897031
BIST
13:541.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:547,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0516
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3660
13:549,0584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0350
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0513
13:54462,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 462,13
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:54
|DOBUR
|23,32
|2.570.140
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.814.173
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.814.173
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|29.928.400
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,88
|178.669.059
|% -8,48
|
|EKGYO
|2,50
|2.214.062.505
|% 6,38
|
|GUBRF
|71,60
|1.864.708.314
|% -7,55
|
|KOZAL
|106,80
|1.062.897.836
|% 0,47
|
|KRDMD
|5,98
|810.625.506
|% 1,70
|
|PETKM
|5,16
|795.699.792
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,50
|2.214.062.505
|% 6,38
|
|KARSN
|3,74
|759.660.624
|% 4,76
|
|PETKM
|5,16
|795.699.792
|% 3,61
|
|ISGYO
|2,98
|445.498.287
|% 6,81
|
|YKBNK
|3,10
|449.119.156
|% 0,98
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3644
|7,3706
|% -0,70
|
|Euro
|9,0477
|9,0584
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0031
|10,0532
|% -0,32
|
|Frank
|8,3518
|8,4022
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,43
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|4,09
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|21,49
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,40
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,36
|