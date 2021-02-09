***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 12:23
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908563
BIST
13:001.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:007,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:008,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
13:00420,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,37
|Açılış
|: 420,83
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler13:00
|ERBOS
|60,50
|127.864.266
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|4.995.373
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|52.443.442
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.902.934
|% 9,97
|
|TACTR
|37,90
|1.737.634
|% -9,98
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|SUMAS
|67,00
|316.374
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|NIBAS
|31,52
|12.799.110
|% -5,35
|
|KOZAL
|140,50
|1.687.513.541
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,61
|1.584.441.784
|% -2,97
|
|GARAN
|10,11
|1.035.835.138
|% 2,74
|
|SISE
|7,83
|974.077.242
|% 2,76
|
|PETKM
|5,38
|962.734.941
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,61
|1.584.441.784
|% -2,97
|
|DOHOL
|3,58
|724.128.488
|% -2,19
|
|PETKM
|5,38
|962.734.941
|% 3,66
|
|TSKB
|1,82
|307.978.924
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,23
|384.164.256
|% -0,45
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0924
|7,0948
|% 0,31
|
|Euro
|8,5914
|8,5953
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7380
|9,7868
|% 0,43
|
|Frank
|7,8997
|7,9473
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8838
|1,8932
|% 0,14
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,48
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.787
|2.858
|23,22
|
|Yarım
|1.347
|1.382
|11,24
|
|Çeyrek
|676
|691
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,09
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|0,28
|