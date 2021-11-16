***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 17:33
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978085
BIST
17:471.685
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -17,21
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
17:4710,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,2172
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2844
En Düşük
10,0421
17:4711,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2304
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6693
En Düşük
11,4245
17:47614,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 12,13
|Açılış
|: 614,82
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ELITE
|19,72
|96.999.647
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|54.856.145
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|578.609.340
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|OYLUM
|7,93
|13.980.129
|% -9,47
|
|PENTA
|160,70
|46.940.306
|% -8,59
|
|NUGYO
|10,01
|11.197.901
|% -8,33
|
|YEOTK
|51,40
|62.016.840
|% -8,21
|
|TSKB
|1,58
|468.343.477
|% -8,14
|
|GARAN
|12,11
|3.702.788.270
|% 4,13
|
|YKBNK
|3,34
|3.049.334.431
|% -1,47
|
|AKBNK
|7,02
|2.763.229.704
|% 0,72
|
|PETKM
|7,92
|2.117.598.094
|% -0,13
|
|THYAO
|17,70
|1.631.342.761
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,34
|3.049.334.431
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,17
|470.605.155
|% -5,65
|
|TSKB
|1,58
|468.343.477
|% -8,14
|
|PETKM
|7,92
|2.117.598.094
|% -0,13
|
|VAKBN
|3,82
|681.243.640
|% -5,45
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2683
|10,2750
|% 2,16
|
|Euro
|11,6532
|11,6665
|% 2,01
|
|Sterlin
|13,7554
|13,8244
|% 2,30
|
|Frank
|11,0159
|11,0823
|% 1,77
|
|Riyal
|2,7288
|2,7425
|% 2,05
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-3,89
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,43
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|81,90
|81,90
|-0,15
|