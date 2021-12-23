***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:38
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985771
BIST
16:571.795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,82
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:5711,3882
En Yüksek
|Değişim
|: -6,58%
|| -0,8017
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:5712,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -6,83%
|| -0,9446
|Açılış
|: 12,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:57653,62
En Yüksek
|Değişim
|: -7,65%
|| -54,18
|Açılış
|: 653,62
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PENTA
|359,70
|32.241.095
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.127.422
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.405.779
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|AVGYO
|2,82
|44.359.967
|% 9,73
|
|GSDHO
|2,70
|229.206.025
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.443.444
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.400.771
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.654.719
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,83
|3.452.818.802
|% -0,42
|
|SISE
|12,86
|2.732.100.288
|% -3,16
|
|EREGL
|25,46
|2.159.331.716
|% 0,08
|
|THYAO
|18,99
|1.665.548.303
|% 0,58
|
|KRDMD
|9,04
|1.632.379.738
|% -2,80
|
|YKBNK
|3,58
|1.509.832.752
|% 2,87
|
|GARAN
|11,83
|3.452.818.802
|% -0,42
|
|SISE
|12,86
|2.732.100.288
|% -3,16
|
|DOHOL
|2,75
|507.122.158
|% -1,08
|
|KRDMD
|9,04
|1.632.379.738
|% -2,80
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3282
|11,3882
|% -6,58
|
|Euro
|12,8167
|12,8955
|% -6,83
|
|Sterlin
|15,2256
|15,3019
|% -6,33
|
|Frank
|12,3153
|12,3895
|% -6,84
|
|Riyal
|3,0226
|3,0377
|% -6,70
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,03
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-44,39
|
|Cumhuriyet
|4.412
|4.479
|-426,00
|
|Tam
|4.365
|4.492
|-446,33
|
|Yarım
|2.110
|2.173
|-215,90
|
|Çeyrek
|1.058
|1.086
|-107,95
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,34
|8,36
|-0,60
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|