***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 16:16
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029800
BIST
16:442.367
En Yüksek
|Değişim
|: -3,56%
|| -87,37
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.365
16:4415,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1078
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:4416,1048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0292
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:44913,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,83
|Açılış
|: 913,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:44
|IHAAS
|23,98
|6.128.386
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.918.196
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.292.884
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|336.007.337
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|813.622
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.994.965
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.217.362
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|4.067.387.766
|% -2,37
|
|SISE
|19,37
|3.044.489.179
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,53
|2.309.939.647
|% -6,84
|
|SAHOL
|18,83
|2.012.061.825
|% -6,60
|
|EREGL
|32,10
|1.764.877.488
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,63
|1.012.097.293
|% -4,36
|
|YKBNK
|4,56
|1.173.391.261
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,57
|649.474.165
|% -2,19
|
|SISE
|19,37
|3.044.489.179
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,53
|2.309.939.647
|% -6,84
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3979
|15,4097
|% 0,70
|
|Euro
|16,0611
|16,1048
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,7338
|18,8277
|% 0,24
|
|Frank
|15,3364
|15,4288
|% 0,01
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-13,01
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.101
|6.258
|-33,76
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-16,33
|
|Çeyrek
|1.479
|1.514
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,49
|
Seans Raporu
16:44
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16:59ERCB
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 36.78 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 830 adet işlem
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16:58ERCB
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 36.70 lira fiyatla işlem gören hissede 568, 315 adet işlem
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16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 9 kaybederek (% -3.63 ) 2, 124
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16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, GLBMD, MNDRS, ULUUN, IMASM, ESCOM, UZERB
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16:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, UFUK, SELVA, EMNIS, PKENT, LIDFA