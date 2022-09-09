***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2022 12:18
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061870
BIST
13:253.524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 86,86
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:2518,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:2518,4191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1897
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:251.012,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,94
|Açılış
|: 1.012,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:25
|GARAN
|26,18
|2.819.296.897
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.355.333.350
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.377.318.466
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|259.623.457
|% 9,93
|
|MTRKS
|35,80
|39.128.015
|% -6,14
|
|HEDEF
|9,26
|29.796.276
|% -5,61
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|VKING
|6,88
|1.203.704
|% -5,10
|
|SELGD
|5,98
|2.317.748
|% -4,32
|
|AKBNK
|15,86
|9.129.800.353
|% 4,69
|
|YKBNK
|9,18
|6.114.066.668
|% 7,87
|
|EREGL
|32,48
|4.180.262.846
|% 5,11
|
|ISCTR
|12,44
|3.355.333.350
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,03
|3.004.538.665
|% 8,17
|
|YKBNK
|9,18
|6.114.066.668
|% 7,87
|
|AKBNK
|15,86
|9.129.800.353
|% 4,69
|
|EKGYO
|5,06
|2.614.727.818
|% 3,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.355.333.350
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,03
|3.004.538.665
|% 8,17
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2432
|% 0,11
|
|Euro
|18,4128
|18,4191
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,1198
|21,2257
|% 1,02
|
|Frank
|19,0005
|19,1149
|% 1,55
|
|Riyal
|4,8392
|4,8634
|% 0,07
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|17,60
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|12,33
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.806
|6.876
|47,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|18,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,17
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|1,57
|