***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 17:14
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065303
BIST
17:573.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -26,98
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:5718,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:5717,8463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:57975,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,61
|Açılış
|: 975,76
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:55
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.444.259
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.327.842
|% 9,96
|
|IHAAS
|71,20
|17.032.787
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|185.019.558
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.442.833
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.101.754
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.152.397
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.510.980
|% -9,97
|
|THYAO
|69,20
|3.243.432.943
|% -2,33
|
|SASA
|66,10
|3.232.886.524
|% 6,79
|
|VESTL
|36,84
|2.818.689.340
|% 3,02
|
|ISCTR
|7,60
|2.179.894.561
|% -2,94
|
|YKBNK
|6,87
|2.160.136.290
|% -1,01
|
|YKBNK
|6,87
|2.160.136.290
|% -1,01
|
|EKGYO
|3,94
|1.206.980.436
|% -0,76
|
|ISCTR
|7,60
|2.179.894.561
|% -2,94
|
|ZOREN
|4,44
|1.160.556.667
|% -0,67
|
|SKBNK
|2,28
|528.616.129
|% -9,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4471
|18,4554
|% 0,22
|
|Euro
|17,8114
|17,8437
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,8251
|19,9246
|% -0,51
|
|Frank
|18,5611
|18,6729
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8912
|4,9157
|% 0,24
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,22
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.655
|6.742
|-20,00
|
|Yarım
|3.238
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,07
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|1,05
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de