***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 15:51
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102061
BIST
15:424.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 9,84
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:4218,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:4220,3225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0700
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:421.145,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.145,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ONCSM
|37,40
|6.008.347
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.315.458
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|21.423.454
|% 9,97
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,99
|3.215.969.293
|% -6,11
|
|KLGYO
|2,77
|152.943.068
|% -6,10
|
|ALFAS
|235,00
|250.510.837
|% -6,00
|
|THYAO
|135,10
|6.046.652.494
|% -0,52
|
|ASELS
|55,00
|4.370.684.728
|% -1,61
|
|EREGL
|40,02
|4.147.246.956
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,63
|3.957.817.014
|% -1,43
|
|EKGYO
|7,99
|3.215.969.293
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|3.215.969.293
|% -6,11
|
|KRDMD
|18,63
|3.957.817.014
|% -1,43
|
|YKBNK
|9,14
|1.911.771.470
|% 1,11
|
|SKBNK
|2,63
|459.476.669
|% -0,38
|
|PETKM
|17,79
|2.315.961.129
|% 2,12
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7872
|18,7894
|% 0,03
|
|Euro
|20,3095
|20,3225
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8011
|22,9154
|% -0,30
|
|Frank
|20,1262
|20,2475
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|2,15
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.830
|7.892
|82,00
|
|Yarım
|3.815
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|0,38
|
Seans Raporu
15:42
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