***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:10
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110245
BIST
11:284.757
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -172,70
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2818,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2820,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0091
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:281.135,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.135,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:28
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|84.885.875
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.032.933
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|CANTE
|64,85
|50.332.758
|% -9,93
|
|AKGRT
|2,89
|34.825.994
|% -9,69
|
|SAMAT
|17,10
|1.562.121
|% -9,48
|
|TURSG
|8,69
|40.492.186
|% -9,10
|
|KRDMD
|17,86
|1.209.340.833
|% 1,13
|
|THYAO
|133,80
|1.033.074.933
|% -4,36
|
|ASELS
|54,20
|864.087.905
|% -7,82
|
|EREGL
|39,04
|721.718.435
|% -2,55
|
|TUPRS
|554,00
|628.933.842
|% -4,30
|
|KRDMD
|17,86
|1.209.340.833
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,12
|228.333.597
|% -2,06
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,07
|172.858.576
|% 8,78
|
|YKBNK
|8,58
|239.448.835
|% -3,38
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8271
|18,8329
|% 0,04
|
|Euro
|20,1944
|20,2001
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5417
|22,6547
|% -0,10
|
|Frank
|20,2147
|20,3365
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.728
|7.789
|1,00
|
|Yarım
|3.775
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|1,65
|
Seans Raporu
11:28
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