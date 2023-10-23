***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2023 11:25
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208512
BIST
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13:087.563
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 51,95
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:0828,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1091
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:0829,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1017
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:081.783,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.783,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:08
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.771.191
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.135.208
|% 10,00
|
|KENT
|455,40
|1.056.983
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.792.991
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,00
|34.436.238
|% -7,77
|
|BIOEN
|22,30
|515.964.125
|% -4,78
|
|OSMEN
|230,20
|67.626.851
|% -4,48
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|THYAO
|209,50
|4.136.519.213
|% 1,16
|
|TUPRS
|130,80
|1.939.092.315
|% 1,16
|
|ASTOR
|115,20
|1.400.318.910
|% 0,09
|
|PETKM
|20,44
|1.209.679.839
|% 0,49
|
|PGSUS
|702,40
|1.167.265.500
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,97
|1.032.408.625
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,80
|801.344.358
|% 1,40
|
|ODAS
|12,11
|901.484.043
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,04
|69.594.525
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|164.563.025
|% 2,45
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0484
|28,0524
|% 0,39
|
|Euro
|29,7458
|29,7547
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,9684
|34,1388
|% 0,24
|
|Frank
|31,2973
|31,4859
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4549
|7,4923
|% 0,38
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|