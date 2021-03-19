***GOZDE* *DAGI* *DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.03.2021 09:34
***GOZDE******DAGI******DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI, GOZDE, DAGHL]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919172
BIST
10:521.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:527,2801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0425
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:528,6938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:52408,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 408,49
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ARSAN
|10,13
|8.655.011
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.695.156
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,72
|310.905.194
|% 8,78
|
|KAPLM
|29,30
|1.115.394
|% 8,28
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|37,92
|3.246.986
|% -6,88
|
|ODAS
|3,79
|235.163.347
|% -5,72
|
|SANKO
|13,61
|42.425.658
|% -5,42
|
|THYAO
|14,19
|434.538.094
|% 1,79
|
|VESTL
|31,72
|310.905.194
|% 8,78
|
|FROTO
|208,40
|299.165.127
|% -1,70
|
|SISE
|7,84
|290.725.224
|% 0,13
|
|ODAS
|3,79
|235.163.347
|% -5,72
|
|TSKB
|1,65
|143.094.274
|% -2,94
|
|ODAS
|3,79
|235.163.347
|% -5,72
|
|EKGYO
|2,13
|119.208.826
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,32
|69.924.439
|% -1,49
|
|SISE
|7,84
|290.725.224
|% 0,13
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2784
|7,2820
|% -0,55
|
|Euro
|8,6892
|8,6956
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,1418
|10,1927
|% -0,25
|
|Frank
|7,8451
|7,8923
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9380
|1,9477
|% -0,41
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,03
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|0,21
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05ULAS
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 546 adet işlem
-
11:04ODAS
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 944, 290 adet işlem
-
11:03SANKO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 13.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 100, 298 adet işlem
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TTKOM, GUBRF
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, MGROS, PGSUS