GOZDE* *DARDL* *AVHOL* *IYP* *TCD* *MAKTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5185
|8,5214
|% 0,17
|Euro
|9,9664
|9,9746
|% 0,02
|Sterlin
|11,5925
|11,6507
|% 0,44
|Frank
|9,2692
|9,3250
|% 0,71
|Riyal
|2,2675
|2,2789
|% 0,47
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,56
|Altın Gr.
|489
|489
|3,40
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,07
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,21
Seans Raporu 18:05
- 17:58BTCIM Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
- 17:57BRYAT Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
- 17:56ALARK Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
- 17:53ADESE Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem