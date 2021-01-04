***GOZDE* *EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GOZDE******EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/01/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKümaş Manyezit Sanayi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEndüstriyel ÜrünlerEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi550.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemin tamamlanması gerekli yasal ve idari onayların alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı550.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıHisse devir tarihinde belirlenecektir.Toplam TutarHisse devir tarihinde belirlenecektir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Hisse devir tarihinde belirlenecektir.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Hisse devir tarihinde belirlenecektir.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGeriye entegrasyon stratejileri çerçevesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan endüstriyel ürünlerin karşılanması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize stratejik katkı sağlanması.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %51 ve Yıldız Holding A.Ş. %49 ile pay satımı gerçekleştirecektir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile - Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirketimiz tarafından 340 milyon (üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine, - Payların devralınması işlemleri konusunda, Pay Devri Sözleşmesi imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemi yapma, sözleşmeler imzalama, resmi makamlara gerekli başvuruları yapma, vekâletnameler verme konusunda Şirket yöneticilerine yetki verilmesine, karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896865BIST