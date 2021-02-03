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***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

03.02.2021 20:00



***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [EREGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020, 25.02.2020, 09.11.2020, 24.12.2020, 04.01.2021, 15.01.2021, 29.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/01/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Endüstriyel mineraller ve refrakter üretimi ve ticareti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
550.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.02.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
280.500.000 TL
Beher Pay Fiyatı
Beher pay fiyatı 0,54 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 3,85 TL'dir.
Toplam Tutar
%51 oranında hissenin bedeli 151.459.757 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 1.080.998.578 TL'dir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%26,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3112,7
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılması hedeflenmektedir
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
246.164.771 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Bağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılması hedeflenmektedir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/01/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

 
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı ve Kümaş hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşeceği duyurulmuştu.
Kümaş'ın toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının devri, 340.000.000 Amerikan doları işletme değerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 Amerikan doları hisse bedeli üzerinden 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin Kümaş'ın sermayesindeki %51 hissesine tekabül eden hisse bedeli 151.459.757 Amerikan dolarıdır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907322


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IDEAS 19,69 21.067.269 % 10,00  
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Altın Gr. 422 422 -2,91  
Cumhuriyet 2.811 2.854 2,00  
Tam 2.798 2.869 1,36  
Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
Gümüş.Ons 26,48 26,53 -0,32  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,06  
B. Petrol 58,78 58,78 0,09  
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