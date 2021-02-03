***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [EREGL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020, 25.02.2020, 09.11.2020, 24.12.2020, 04.01.2021, 15.01.2021, 29.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/01/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıKümaş Manyezit Sanayi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEndüstriyel mineraller ve refrakter üretimi ve ticaretiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi550.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.02.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı280.500.000 TLBeher Pay FiyatıBeher pay fiyatı 0,54 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 3,85 TL'dir.Toplam Tutar%51 oranında hissenin bedeli 151.459.757 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 1.080.998.578 TL'dir.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%26,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3112,7Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılması hedeflenmektedirSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı246.164.771 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılması hedeflenmektedirVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı ve Kümaş hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşeceği duyurulmuştu.Kümaş'ın toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının devri, 340.000.000 Amerikan doları işletme değerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 Amerikan doları hisse bedeli üzerinden 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin Kümaş'ın sermayesindeki %51 hissesine tekabül eden hisse bedeli 151.459.757 Amerikan dolarıdır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907322BIST