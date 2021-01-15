***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EREGL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020, 25.02.2020, 09.11.2020, 24.12.2020, 04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.Rekabet Kurulu'nun 14.01.2021 tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olup, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devri, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında kamuoyuna açıklanan şartlarla gerçekleşecektir.SaygılarımızlaGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902491BIST