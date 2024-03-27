***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi faaliyet raporu ekte yer almaktadır. Şirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 27.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Açıklanan finansal tablolara ilaveten, yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla enflasyona göre düzeltilmemiş veriler de içeren faaliyet raporumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz web sitesinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporumuzda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş veriler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda hazırlanmış olup bağımsız denetimden geçmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263502BIST