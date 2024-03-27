***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.03.2024 23:52
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi faaliyet raporu ekte yer almaktadır. Şirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 27.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Açıklanan finansal tablolara ilaveten, yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla enflasyona göre düzeltilmemiş veriler de içeren faaliyet raporumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz web sitesinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporumuzda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş veriler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda hazırlanmış olup bağımsız denetimden geçmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263502
BIST
'
18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0372
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2907
En Düşük
32,2284
18:0035,1396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0180
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2155
En Düşük
34,9380
18:002.275,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,00
|Açılış
|: 2.275,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.278,85
En Düşük
2.272,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.822.031
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.407.959.217
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|YKSLN
|23,10
|107.688.171
|% 10,00
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.192.551.444
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|13.394.370
|% -9,99
|
|BRKSN
|47,98
|67.838.879
|% -9,98
|
|SODSN
|225,30
|11.671.892
|% -9,97
|
|THYAO
|282,75
|8.661.406.273
|% -0,88
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ASELS
|55,70
|3.824.808.608
|% 5,09
|
|YKBNK
|26,42
|3.671.514.267
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ZOREN
|5,51
|1.882.941.170
|% 1,29
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|EKGYO
|9,43
|1.854.121.089
|% 1,18
|
|AKFGY
|2,14
|320.552.860
|% 4,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2639
|32,2880
|% 0,12
|
|Euro
|35,0343
|35,1396
|% 0,05
|
|Sterlin
|41,0164
|41,2220
|% -0,15
|
|Frank
|35,9080
|36,0880
|% -0,14
|
|Riyal
|8,6689
|8,7124
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|898,29
|899,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,12
|990,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,70
|85,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,24
|2.191,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
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17:58XU030
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17:58XU100
Endeks 8, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 78, 057.00 milyon TL de
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17:58HDFGS
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 381, 205 adet işlem
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17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem