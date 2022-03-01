***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.03.2022 23:00
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere, proje geliştirme ve değerlendirme hizmetleri, proje ve yatırım yönetimi ile kontrol hizmetleri ve danışmanlık vermek, bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlamak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak, finansal danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
12.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
12.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
12.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,71
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu - Yeni Faaliyet Alanlarına Yatırım İmkanlarının Araştırılması
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni şirket kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin %100 oranında hissedarı olduğu, tescilli sermayesi 12.000.000 TL olan, "Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş." (Gözde Tech Ventures) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Gözde Tech Ventures, son yıllarda global alanda büyük ivme kazanan inovasyon, dijital ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatlarını değerlendirerek yurtiçi veya yurtdışında kurulu erken büyüme aşamasındaki teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yaparak ve çıkış yapılabilir noktaya gelen girişimlerden çıkış yaparak kar elde etmeyi hedeflemektedir.
Gözde Tech Ventures kuruluşuna ilişkin yasal başvurular ve diğer gelişmeler SPK mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006289
BIST