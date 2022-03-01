***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere, proje geliştirme ve değerlendirme hizmetleri, proje ve yatırım yönetimi ile kontrol hizmetleri ve danışmanlık vermek, bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlamak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak, finansal danışmanlık faaliyetlerinde bulunmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi12.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı12.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar12.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,71Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu - Yeni Faaliyet Alanlarına Yatırım İmkanlarının AraştırılmasıPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni şirket kuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/03/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin %100 oranında hissedarı olduğu, tescilli sermayesi 12.000.000 TL olan, "Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş." (Gözde Tech Ventures) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.Gözde Tech Ventures, son yıllarda global alanda büyük ivme kazanan inovasyon, dijital ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatlarını değerlendirerek yurtiçi veya yurtdışında kurulu erken büyüme aşamasındaki teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yaparak ve çıkış yapılabilir noktaya gelen girişimlerden çıkış yaparak kar elde etmeyi hedeflemektedir.Gözde Tech Ventures kuruluşuna ilişkin yasal başvurular ve diğer gelişmeler SPK mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006289BIST