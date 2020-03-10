***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
10.03.2020 09:56
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019, 07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigara çakmakları ve diğer çakmakların imalatını yapmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.03.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
8,08 TL
Toplam Tutar
8.081.757 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,20
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%23,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İştirak satışı sonrasında finansal borcun azaltılması
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-953.945 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karı yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satış karı yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 09.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında bahsi geçen Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Sebat Çakmak) işlemine ilişkin olarak, KAP'a da duyurulan 6 Şubat 2020 tarihli Rekabet Kurumu onayını takiben hisse devri 9 Mart 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Bu işlem ile birlikte Sebat Çakmak'tan ticari olmayan kısa vadeli alacağımız da kalmamıştır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825931
BIST