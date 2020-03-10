***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2019, 07.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıSebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigara çakmakları ve diğer çakmakların imalatını yapmakSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.03.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.000.000 TLBeher Pay Fiyatı8,08 TLToplam Tutar8.081.757 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,20İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%23,3Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİştirak satışı sonrasında finansal borcun azaltılmasıSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı-953.945 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış karı yokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatış karı yokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıCan Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKarşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 09.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında bahsi geçen Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Sebat Çakmak) işlemine ilişkin olarak, KAP'a da duyurulan 6 Şubat 2020 tarihli Rekabet Kurumu onayını takiben hisse devri 9 Mart 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Bu işlem ile birlikte Sebat Çakmak'tan ticari olmayan kısa vadeli alacağımız da kalmamıştır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825931BIST