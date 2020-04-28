***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898Transferler-682.911.538 682.911.538 0 0Dönem Karı (Zararı)-340.224.339 -340.224.339 -340.224.339Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -340.224.339 1.918.188.559 1.918.188.559Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981Transferler-8.905.917 8.905.917 0 0Dönem Karı (Zararı)-310.351.437 -310.351.437 -310.351.437Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -310.351.437 1.939.155.544 1.939.155.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.288.890 -7.254.851Dönem Karı (Zararı)-310.351.437 -340.224.339Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-310.351.437 -340.224.339Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler301.927.230 335.848.759Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler822 1.509Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.059 25.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.059 25.919Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.373.791 70.953.723Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.609.231 -9.065.514Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler54.983.022 80.019.237Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler36.602.339 20.233.495Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler211.712.984 244.774.299Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler211.712.984 244.774.299Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler953.945Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler953.945Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-743.710 -140.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.135.317 -2.879.271Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.306.235 209.169İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.288.879 -20.953İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.356 230.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)58.508 88.692Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.413.225İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.413.225İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.229.426 -763.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.229.426 -763.907Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.288.890 -7.254.851YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI111.400.218 7.412.304İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri9.598.724 648.868Alınan Temettüler3.258.000Alınan Faiz1.400.525 9.065.514Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)100.400.969 -5.560.078FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.290.695 -2.494.356Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-175.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-175.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış191.578.755İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-93.919.662Ödenen Faiz-11.371.033 -19.073.111YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.179.367 -2.336.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.179.367 -2.336.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.846.632 3.009.682DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ667.265 672.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 667.265 1.846.632Diğer Alacaklar556.107 100.392.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 132.074 100.324.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 424.033 68.187Diğer Dönen Varlıklar11 21.988 39.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21.988 39.819ARA TOPLAM1.245.360 102.278.974TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.245.360 102.278.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.776.967.026 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.776.967.026 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar19 3.776.967.026 3.998.488.969Maddi Duran Varlıklar15.793 16.615Diğer Maddi Duran Varlıklar9 15.793 16.615Diğer Duran Varlıklar32.923.296 32.027.745İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 32.923.296 32.027.745TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.809.906.115 4.030.533.329TOPLAM VARLIKLAR3.811.151.475 4.132.812.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.456.915 44.885.898İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.456.915 44.885.898Banka Kredileri19 49.456.915 44.885.898Ticari Borçlar10.563.018 8.256.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 10.373.649 8.084.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 189.369 172.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 153.848 95.340Diğer Borçlar851.864.088 919.390.700İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 851.864.088 919.390.700Kısa Vadeli Karşılıklar129.461 111.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 129.461 111.773Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.400.599 1.396.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.400.599 1.396.459ARA TOPLAM913.567.929 974.136.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER913.567.929 974.136.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar101.409.185 92.036.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar101.409.185 92.036.509Banka Kredileri19 101.409.185 92.036.509Diğer Borçlar856.864.918 816.987.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 856.864.918 816.987.332Uzun Vadeli Karşılıklar153.899 144.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 153.899 144.528TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER958.428.002 909.168.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.871.995.931 1.883.305.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.939.155.544 2.249.506.981Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.662.204.425 1.671.110.342Net Dönem Karı veya Zararı-310.351.437 -8.905.917TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.939.155.544 2.249.506.981TOPLAM KAYNAKLAR3.811.151.475 4.132.812.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 9.598.724 648.868Satışların Maliyeti13 -9.808.959 -508.682TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-210.235 140.186BRÜT KAR (ZARAR)-210.235 140.186Genel Yönetim Giderleri14 -9.068.738 -7.180.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.963.440 3.895.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -211.712.984 -244.774.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-217.028.517 -247.919.704FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-217.028.517 -247.919.704Finansman Gelirleri16 3.058.684 9.232.278Finansman Giderleri16 -96.381.604 -101.536.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-310.351.437 -340.224.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-310.351.437 -340.224.339DÖNEM KARI (ZARARI)-310.351.437 -340.224.339Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-310.351.437 -340.224.339Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp -0,80600000 -0,88400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-310.351.437 -340.224.339Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-310.351.437 -340.224.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840908BIST