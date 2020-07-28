***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898Transferler-682.911.538 682.911.538 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-363.816.880 -363.816.880 -363.816.880Dönem Karı (Zararı)-363.816.880 -363.816.880 -363.816.880Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -363.816.880 1.894.596.018 1.894.596.018Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981Transferler-8.905.917 8.905.917 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)179.531.306 179.531.306 179.531.306Dönem Karı (Zararı)179.531.306 179.531.306 179.531.306Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 179.531.306 2.429.038.287 2.429.038.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.395.974 -11.337.926Dönem Karı (Zararı)179.531.306 -363.816.880Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)179.531.306 -363.816.880Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-196.837.510 354.709.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.644 3.018Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.516 42.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.516 42.478Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler104.559.635 150.480.539Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.675.619 -15.614.509Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 106.235.254 166.095.048Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 60.904.848 29.669.995Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-349.573.834 175.323.519Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -349.573.834 175.323.519İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler953.945Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.722.264 -810.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.770 -2.230.566Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.196.277 478.277İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.254.620 558.194İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-58.343 -79.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)58.879 5.690Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.430İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-31.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.344.926 -2.683.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.315.925 -2.752.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-29.001 69.500Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.395.974 -11.337.926YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI138.532.910 25.648.106İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri36.703.912 2.273.078Alınan Temettüler3.258.000Alınan Faiz1.400.525 18.804.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)100.428.473 1.312.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-121.260.099 -17.046.138Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-292.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-292.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış325.422.387İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-86.426.648Ödenen Faiz-34.833.451 -50.468.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-123.163 -2.735.958Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-123.163 -2.735.958DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.846.632 3.009.682DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.723.469 273.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.723.469 1.846.632Diğer Alacaklar4.710.481 100.392.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 170.958 100.324.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.539.523 68.187Diğer Dönen Varlıklar17.591 39.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 17.591 39.819ARA TOPLAM6.451.541 102.278.974TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.451.541 102.278.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.324.127.210 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.324.127.210 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar19 4.324.127.210 3.998.488.969Maddi Duran Varlıklar14.971 16.615Diğer Maddi Duran Varlıklar9 14.971 16.615Diğer Duran Varlıklar33.894.562 32.027.745İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 33.894.562 32.027.745TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.358.036.743 4.030.533.329TOPLAM VARLIKLAR4.364.488.284 4.132.812.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları53.664.276 44.885.898İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları53.664.276 44.885.898Banka Kredileri19 53.664.276 44.885.898Ticari Borçlar14.453.060 8.256.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 14.339.390 8.084.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 113.670 172.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 154.219 95.340Diğer Borçlar865.136.659 919.390.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 865.136.659 919.390.700Kısa Vadeli Karşılıklar136.160 111.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 136.160 111.773Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.367.458 1.396.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.367.458 1.396.459ARA TOPLAM934.911.832 974.136.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER934.911.832 974.136.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar110.036.198 92.036.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar110.036.198 92.036.509Banka Kredileri19 110.036.198 92.036.509Diğer Borçlar890.343.310 816.987.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 890.343.310 816.987.332Uzun Vadeli Karşılıklar158.657 144.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 158.657 144.528TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.000.538.165 909.168.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.935.449.997 1.883.305.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.429.038.287 2.249.506.981Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.662.204.425 1.671.110.342Net Dönem Karı veya Zararı179.531.306 -8.905.917TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.429.038.287 2.249.506.981TOPLAM KAYNAKLAR4.364.488.284 4.132.812.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 36.703.912 2.273.078 27.105.188 1.624.210Satışların Maliyeti13 -23.935.593 -1.463.049 -14.126.634 -954.367TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.768.319 810.029 12.978.554 669.843BRÜT KAR (ZARAR)12.768.319 810.029 12.978.554 669.843Genel Yönetim Giderleri14 -17.588.887 -13.772.370 -8.520.149 -6.591.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 395.758.392 7.846.178 391.794.952 3.951.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -38.474.959 -175.323.519 173.238.025 69.450.780ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)352.462.865 -180.439.682 569.491.382 67.480.022FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)352.462.865 -180.439.682 569.491.382 67.480.022Finansman Gelirleri16 10.478.073 24.117.658 7.419.389 14.885.380Finansman Giderleri16 -183.409.632 -207.494.856 -87.028.028 -105.957.943SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541DÖNEM KARI (ZARARI)179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862878BIST