***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898Transferler-682.911.538 682.911.538 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-202.299.161Dönem Karı (Zararı)-202.299.161Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -202.299.161 2.056.113.737 2.056.113.737Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981Transferler-8.905.917 8.905.917 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307Dönem Karı (Zararı)-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -109.884.307 2.139.622.674 2.139.622.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.900.365 -22.028.749Dönem Karı (Zararı)-109.884.307 -202.299.161Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-109.884.307 -202.299.161Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.088.426 208.813.836Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 3.253 4.831Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.600 40.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 48.600 40.321Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler144.069.004 223.436.745Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.797.141 -20.874.459Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 145.866.145 244.311.204Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 125.537.442 18.289.605Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-152.492.588 -31.876.424Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-152.492.588 -31.876.424İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler953.945Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -30.031.230 -1.081.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.895.516 -28.543.424Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.794.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.794.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.818.702 -2.948.262İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.779.255 -3.009.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)39.447 61.170Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24.839 -2.501Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.906İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-41.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.948.025 -3.755.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.948.025 -3.755.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.900.365 -22.028.749YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI176.527.060 -638.165İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri74.616.212İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-45.291.314Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.932 -2.020Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.932 -2.020Alınan Temettüler25.052.829Alınan Faiz1.400.526 18.804.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19 100.516.254 797.686FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.327.439 20.327.187Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-292.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları19 -292.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış19 393.758.120İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış19 -35.502.540Ödenen Faiz-81.470.349 -81.430.933Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-44.354.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-700.744 -2.339.727NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-700.744 -2.339.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.846.632 3.009.682DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.145.888 669.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.145.888 1.846.632Diğer Alacaklar302.683 100.392.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 204.697 100.324.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 97.986 68.187Diğer Dönen Varlıklar11 32.532 39.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar32.532 39.819ARA TOPLAM1.481.103 102.278.974TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.481.103 102.278.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.105.442.630 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19 4.105.442.630 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar19 4.105.442.630 3.998.488.969Maddi Duran Varlıklar9 19.294 16.615Diğer Maddi Duran Varlıklar19.294 16.615Diğer Duran Varlıklar11 36.310.063 32.027.745İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar36.310.063 32.027.745TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.141.771.987 4.030.533.329TOPLAM VARLIKLAR4.143.253.090 4.132.812.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 57.463.999 44.885.898İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.463.999 44.885.898Banka Kredileri19 57.463.999 44.885.898Ticari Borçlar18.075.485 8.256.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 17.864.025 8.084.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 211.460 172.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 120.179 95.340Diğer Borçlar933.527.097 919.390.700İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 933.527.097 919.390.700Kısa Vadeli Karşılıklar131.926 111.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 131.926 111.773Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.753.264 1.396.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.753.264 1.396.459ARA TOPLAM1.011.071.950 974.136.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.011.071.950 974.136.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 74.902.696 92.036.509İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar74.902.696 92.036.509Banka Kredileri19 74.902.696 92.036.509Diğer Borçlar6 917.482.795 816.987.332İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 917.482.795 816.987.332Uzun Vadeli Karşılıklar10 172.975 144.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 172.975 144.528TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER992.558.466 909.168.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.003.630.416 1.883.305.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.139.622.674 2.249.506.981Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.662.204.425 1.671.110.342Net Dönem Karı veya Zararı-109.884.307 -8.905.917TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.139.622.674 2.249.506.981TOPLAM KAYNAKLAR4.143.253.090 4.132.812.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 74.616.212 26.203.515 37.912.300 23.930.437Satışların Maliyeti13 -45.538.927 -3.327.444 -21.603.334 -1.864.395TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.077.285 22.876.071 16.308.966 22.066.042BRÜT KAR (ZARAR)29.077.285 22.876.071 16.308.966 22.066.042Genel Yönetim Giderleri14 -29.676.954 -20.088.233 -12.088.067 -6.315.863Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 199.605.715 46.935.342 -196.152.677 39.089.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -38.474.959 -3.223.658 172.099.860ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)160.531.087 46.499.522 -191.931.778 226.939.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)160.531.087 46.499.522 -191.931.778 226.939.204Finansman Gelirleri16 10.626.293 55.715.883 148.220 31.598.225Finansman Giderleri16 -281.041.687 -304.514.566 -97.632.055 -97.019.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719DÖNEM KARI (ZARARI)-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp 17 -0,28500000 -0,52500000 -0,75200000 0,42000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884442BIST