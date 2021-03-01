***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 19:51
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.905.917 -8.905.917 -8.905.917
Dönem Karı (Zararı)
-8.905.917 -8.905.917 -8.905.917
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.714.299.903 1.714.299.903 1.714.299.903
Dönem Karı (Zararı)
1.714.299.903 1.714.299.903 1.714.299.903
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.833.774 -28.361.918
Dönem Karı (Zararı)
1.714.299.903 -8.905.917
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.714.299.903 -8.905.917
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.749.874.826 7.361.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.207 6.307
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.057 116.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 67.057 116.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
217.496.490 282.402.680
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.834.450 -24.693.009
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 219.330.940 307.095.689
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
101.867.908 39.778.521
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.040.234.202 -310.687.571
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.040.234.202 -310.687.571
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 953.945
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -30.031.231 -4.255.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.741.149 -26.817.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.794.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.794.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.916.528 -697.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.880.908 -673.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.620 -23.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.320 22.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
406.677
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
448.583
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.185.699 -4.754.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.447.739 -4.754.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.262.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.833.774 -28.361.918
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
76.008.593 7.494.477
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13 74.616.212 12.933.687
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 -49.700.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.145 -2.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.145 -2.020
Alınan Temettüler
25.052.829
Alınan Faiz
1.400.526 18.804.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 405.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.970.748 19.704.391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.134
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19 323.134
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.709.763 -292.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -57.709.763
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-292.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19 100.529.427 400.735.955
Ödenen Faiz
-94.113.546 -89.031.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.795.929 -1.163.050
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.795.929 -1.163.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.846.632 3.009.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 50.703 1.846.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 50.703 1.846.632
Diğer Alacaklar
258.782 100.392.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 228.834 100.324.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.948 68.187
Diğer Dönen Varlıklar
11 40.277 39.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.277 39.819
ARA TOPLAM
349.762 102.278.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
349.762 102.278.974
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.993.184.243 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 5.993.184.243 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5.993.184.243 3.998.488.969
Maddi Duran Varlıklar
9 19.553 16.615
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19.553 16.615
Diğer Duran Varlıklar
11 39.513.265 32.027.745
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
39.513.265 32.027.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.032.717.061 4.030.533.329
TOPLAM VARLIKLAR
6.033.066.823 4.132.812.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 57.604.273 44.885.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.604.273 44.885.898
Banka Kredileri
57.604.273 44.885.898
Ticari Borçlar
7 23.173.311 8.256.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 22.965.678 8.084.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 207.633 172.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 105.660 95.340
Diğer Borçlar
1.001.024.960 919.390.700
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.001.024.960 919.390.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 141.996 111.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 141.996 111.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.658.499 1.396.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.658.499 1.396.459
ARA TOPLAM
1.084.708.699 974.136.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.708.699 974.136.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 75.085.555 92.036.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.085.555 92.036.509
Banka Kredileri
75.085.555 92.036.509
Diğer Borçlar
909.284.323 816.987.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 909.284.323 816.987.332
Uzun Vadeli Karşılıklar
181.362 144.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 181.362 144.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
984.551.240 909.168.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.069.259.939 1.883.305.322
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.963.806.884 2.249.506.981
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.662.204.425 1.671.110.342
Net Dönem Karı veya Zararı
1.714.299.903 -8.905.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.963.806.884 2.249.506.981
TOPLAM KAYNAKLAR
6.033.066.823 4.132.812.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 74.616.212 34.728.516
Satışların Maliyeti
13 -45.538.927 -8.678.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.077.285 26.050.440
BRÜT KAR (ZARAR)
29.077.285 26.050.440
Genel Yönetim Giderleri
14 -44.918.700 -28.874.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.050.314.663 394.053.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-67.519.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.034.473.248 323.709.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.034.473.248 323.709.102
Finansman Gelirleri
65.449.924 60.729.117
Finansman Giderleri
-385.623.269 -393.344.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.714.299.903 -8.905.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.714.299.903 -8.905.917
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.714.299.903 -8.905.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.714.299.903 -8.905.917
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 4,45300000 -0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.714.299.903 -8.905.917
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.714.299.903 -8.905.917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914206
BIST