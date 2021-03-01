***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898Transferler-682.911.538 682.911.538 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.905.917 -8.905.917 -8.905.917Dönem Karı (Zararı)-8.905.917 -8.905.917 -8.905.917Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981Transferler-8.905.917 8.905.917 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.714.299.903 1.714.299.903 1.714.299.903Dönem Karı (Zararı)1.714.299.903 1.714.299.903 1.714.299.903Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.833.774 -28.361.918Dönem Karı (Zararı)1.714.299.903 -8.905.917Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.714.299.903 -8.905.917Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.749.874.826 7.361.270Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 5.207 6.307Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.057 116.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 67.057 116.944Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler217.496.490 282.402.680Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.834.450 -24.693.009Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 219.330.940 307.095.689Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler101.867.908 39.778.521Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.040.234.202 -310.687.571Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -2.040.234.202 -310.687.571İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 953.945Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -30.031.231 -4.255.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.741.149 -26.817.271Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.794.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.794.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.916.528 -697.131İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.880.908 -673.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.620 -23.665Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.320 22.963Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler406.677İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)448.583İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-41.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.185.699 -4.754.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.447.739 -4.754.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.262.040Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.833.774 -28.361.918YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI76.008.593 7.494.477İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri13 74.616.212 12.933.687İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları19 -49.700.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.145 -2.020Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -8.145 -2.020Alınan Temettüler25.052.829Alınan Faiz1.400.526 18.804.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 405.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.970.748 19.704.391Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri323.134Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri19 323.134Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.709.763 -292.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -57.709.763İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-292.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış19 100.529.427 400.735.955Ödenen Faiz-94.113.546 -89.031.564YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.795.929 -1.163.050Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.795.929 -1.163.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.846.632 3.009.682DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 50.703 1.846.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 50.703 1.846.632Diğer Alacaklar258.782 100.392.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 228.834 100.324.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 29.948 68.187Diğer Dönen Varlıklar11 40.277 39.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar40.277 39.819ARA TOPLAM349.762 102.278.974TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR349.762 102.278.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.993.184.243 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19 5.993.184.243 3.998.488.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5.993.184.243 3.998.488.969Maddi Duran Varlıklar9 19.553 16.615Diğer Maddi Duran Varlıklar19.553 16.615Diğer Duran Varlıklar11 39.513.265 32.027.745İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar39.513.265 32.027.745TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.032.717.061 4.030.533.329TOPLAM VARLIKLAR6.033.066.823 4.132.812.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 57.604.273 44.885.898İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.604.273 44.885.898Banka Kredileri57.604.273 44.885.898Ticari Borçlar7 23.173.311 8.256.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 22.965.678 8.084.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 207.633 172.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 105.660 95.340Diğer Borçlar1.001.024.960 919.390.700İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.001.024.960 919.390.700Kısa Vadeli Karşılıklar10 141.996 111.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 141.996 111.773Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.658.499 1.396.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.658.499 1.396.459ARA TOPLAM1.084.708.699 974.136.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.084.708.699 974.136.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 75.085.555 92.036.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar75.085.555 92.036.509Banka Kredileri75.085.555 92.036.509Diğer Borçlar909.284.323 816.987.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 909.284.323 816.987.332Uzun Vadeli Karşılıklar181.362 144.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 181.362 144.528TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER984.551.240 909.168.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.069.259.939 1.883.305.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.963.806.884 2.249.506.981Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.662.204.425 1.671.110.342Net Dönem Karı veya Zararı1.714.299.903 -8.905.917TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.963.806.884 2.249.506.981TOPLAM KAYNAKLAR6.033.066.823 4.132.812.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 74.616.212 34.728.516Satışların Maliyeti13 -45.538.927 -8.678.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.077.285 26.050.440BRÜT KAR (ZARAR)29.077.285 26.050.440Genel Yönetim Giderleri14 -44.918.700 -28.874.822Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.050.314.663 394.053.345Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-67.519.861ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.034.473.248 323.709.102FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.034.473.248 323.709.102Finansman Gelirleri65.449.924 60.729.117Finansman Giderleri-385.623.269 -393.344.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.714.299.903 -8.905.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.714.299.903 -8.905.917DÖNEM KARI (ZARARI)1.714.299.903 -8.905.917Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.714.299.903 -8.905.917Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 4,45300000 -0,02300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.714.299.903 -8.905.917Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.714.299.903 -8.905.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914206BIST