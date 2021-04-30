***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 19:04
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.095.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-310.351.437 -310.351.437 -310.351.437
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -310.351.437 1.939.155.544 1.939.155.544
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-202.562.935 -202.562.935 -202.562.935
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 -202.562.935 3.761.243.949 3.761.243.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.931.859 -7.288.890
Dönem Karı (Zararı)
-202.562.935 -310.351.437
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-202.562.935 -310.351.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.490.497 301.927.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.951 822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-199.294 27.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-199.294 27.059
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
67.332.772 53.373.791
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.609.231
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 67.332.772 54.983.022
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.600.912 36.602.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 90.164.212 211.712.984
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
90.164.212 211.712.984
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30.791.768 953.945
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-743.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.140.579 1.135.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.439.399 2.306.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.291.759 2.288.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.640 17.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
268.207 58.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.567.027 -1.229.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.567.027 -1.229.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.931.859 -7.288.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.080.985.451 111.400.218
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.080.998.578 9.598.724
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-13.127 100.400.969
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-13.127 100.400.969
Alınan Faiz
1.400.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.063.047.538 -105.290.695
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.015.313.246 -93.919.662
Ödenen Faiz
-47.734.292 -11.371.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.054 -1.179.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.054 -1.179.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.703 1.846.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.757 667.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.757 50.703
Diğer Alacaklar
318.813 258.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 241.961 228.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 76.852 29.948
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.449 40.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.449 40.277
ARA TOPLAM
378.019 349.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
378.019 349.762
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
19 4.791.229.685 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.791.229.685 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4.791.229.685 5.993.184.243
Maddi Duran Varlıklar
9 17.602 19.553
Diğer Maddi Duran Varlıklar
17.602 19.553
Diğer Duran Varlıklar
11 42.989.666 39.513.265
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
42.989.666 39.513.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.834.236.953 6.032.717.061
TOPLAM VARLIKLAR
4.834.614.972 6.033.066.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 63.471.015 57.604.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
63.471.015 57.604.273
Banka Kredileri
63.471.015 57.604.273
Ticari Borçlar
27.612.710 23.173.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 27.257.438 22.965.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 355.272 207.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 373.867 105.660
Diğer Borçlar
646.479.712 1.001.024.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 646.479.712 1.001.024.960
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 90.963 141.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
90.963 141.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.480.325 2.658.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.480.325 2.658.499
ARA TOPLAM
740.508.592 1.084.708.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
740.508.592 1.084.708.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.732.706 75.085.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 82.732.706 75.085.555
Banka Kredileri
82.732.706 75.085.555
Diğer Borçlar
250.000.000 909.284.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 250.000.000 909.284.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
129.725 181.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 129.725 181.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.862.431 984.551.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.073.371.023 2.069.259.939
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.761.243.949 3.963.806.884
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.376.504.328 1.662.204.425
Net Dönem Karı veya Zararı
-202.562.935 1.714.299.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.761.243.949 3.963.806.884
TOPLAM KAYNAKLAR
4.834.614.972 6.033.066.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.080.998.578 9.598.724
Satışların Maliyeti
13 -1.114.623.716 -9.808.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-33.625.138 -210.235
BRÜT KAR (ZARAR)
-33.625.138 -210.235
Genel Yönetim Giderleri
14 -16.252.476 -9.068.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 33.598.827 3.963.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -123.552.288 -211.712.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.831.075 -217.028.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.831.075 -217.028.517
Finansman Gelirleri
16 4.600.912 3.058.684
Finansman Giderleri
16 -67.332.772 -96.381.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-202.562.935 -310.351.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.562.935 -310.351.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.562.935 -310.351.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-202.562.935 -310.351.437
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
pay başı kayıp 17 -0,52600000 -0,80600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-202.562.935 -310.351.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-202.562.935 -310.351.437
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933638
BIST