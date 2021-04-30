***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.095.917 2.249.506.981 2.249.506.981Transferler-8.905.917 8.905.917 0 0Dönem Karı (Zararı)-310.351.437 -310.351.437 -310.351.437Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -310.351.437 1.939.155.544 1.939.155.544Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884Transferler1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0Dönem Karı (Zararı)-202.562.935 -202.562.935 -202.562.935Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 -202.562.935 3.761.243.949 3.761.243.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.931.859 -7.288.890Dönem Karı (Zararı)-202.562.935 -310.351.437Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-202.562.935 -310.351.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler183.490.497 301.927.230Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.951 822Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-199.294 27.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-199.294 27.059Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler67.332.772 53.373.791Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.609.231Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 67.332.772 54.983.022Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 -4.600.912 36.602.339Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 90.164.212 211.712.984Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler90.164.212 211.712.984İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30.791.768 953.945Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-743.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.140.579 1.135.317Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.439.399 2.306.235İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.291.759 2.288.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)147.640 17.356Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)268.207 58.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.567.027 -1.229.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.567.027 -1.229.426Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.931.859 -7.288.890YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.080.985.451 111.400.218İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.080.998.578 9.598.724Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-13.127 100.400.969İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-13.127 100.400.969Alınan Faiz1.400.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.063.047.538 -105.290.695İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.015.313.246 -93.919.662Ödenen Faiz-47.734.292 -11.371.033YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.054 -1.179.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.054 -1.179.367DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.703 1.846.632DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.757 667.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 56.757 50.703Diğer Alacaklar318.813 258.782İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 241.961 228.834İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 76.852 29.948Diğer Dönen Varlıklar11 2.449 40.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.449 40.277ARA TOPLAM378.019 349.762TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR378.019 349.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar19 4.791.229.685 5.993.184.243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.791.229.685 5.993.184.243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4.791.229.685 5.993.184.243Maddi Duran Varlıklar9 17.602 19.553Diğer Maddi Duran Varlıklar17.602 19.553Diğer Duran Varlıklar11 42.989.666 39.513.265İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar42.989.666 39.513.265TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.834.236.953 6.032.717.061TOPLAM VARLIKLAR4.834.614.972 6.033.066.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 63.471.015 57.604.273İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları63.471.015 57.604.273Banka Kredileri63.471.015 57.604.273Ticari Borçlar27.612.710 23.173.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 27.257.438 22.965.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 355.272 207.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 373.867 105.660Diğer Borçlar646.479.712 1.001.024.960İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 646.479.712 1.001.024.960Kısa Vadeli Karşılıklar10 90.963 141.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar90.963 141.996Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.480.325 2.658.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.480.325 2.658.499ARA TOPLAM740.508.592 1.084.708.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER740.508.592 1.084.708.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar82.732.706 75.085.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 82.732.706 75.085.555Banka Kredileri82.732.706 75.085.555Diğer Borçlar250.000.000 909.284.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 250.000.000 909.284.323Uzun Vadeli Karşılıklar129.725 181.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 129.725 181.362TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER332.862.431 984.551.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.073.371.023 2.069.259.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.761.243.949 3.963.806.884Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.376.504.328 1.662.204.425Net Dönem Karı veya Zararı-202.562.935 1.714.299.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.761.243.949 3.963.806.884TOPLAM KAYNAKLAR4.834.614.972 6.033.066.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.080.998.578 9.598.724Satışların Maliyeti13 -1.114.623.716 -9.808.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-33.625.138 -210.235BRÜT KAR (ZARAR)-33.625.138 -210.235Genel Yönetim Giderleri14 -16.252.476 -9.068.738Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 33.598.827 3.963.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -123.552.288 -211.712.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-139.831.075 -217.028.517FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-139.831.075 -217.028.517Finansman Gelirleri16 4.600.912 3.058.684Finansman Giderleri16 -67.332.772 -96.381.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-202.562.935 -310.351.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-202.562.935 -310.351.437DÖNEM KARI (ZARARI)-202.562.935 -310.351.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-202.562.935 -310.351.437Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başı kayıp 17 -0,52600000 -0,80600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-202.562.935 -310.351.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-202.562.935 -310.351.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933638BIST