***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2021 22:50
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
179.531.306 179.531.306 179.531.306
Dönem Karı (Zararı)
179.531.306 179.531.306 179.531.306
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 179.531.306 2.429.038.287 2.429.038.287
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
-1.714.299.903 1.714.299.903 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.234.095 259.234.095 259.234.095
Dönem Karı (Zararı)
259.234.095 259.234.095 259.234.095
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 259.234.095 4.223.040.979 4.223.040.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.570.041 -17.395.974
Dönem Karı (Zararı)
259.234.095 179.531.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
259.234.095 179.531.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-289.960.558 -196.837.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 473 1.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.729 38.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
112.729 38.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.402.886 104.559.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -781.927 -1.675.619
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 127.184.813 106.235.254
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.824.361 60.904.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -200.191.736 -349.573.834
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-200.191.736 -349.573.834
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-213.460.549 953.945
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.722.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.550.387 6.255.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.615.042 6.254.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.615.042 6.254.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.060 -58.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.060 -58.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.405 58.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.176.076 -11.051.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.393.965 -6.344.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.172.310.230 138.532.910
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.171.568.346 36.703.912
Alınan Faiz
1.400.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 741.884 100.428.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.139.725.492 -121.260.099
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
19 -1.042.781.526 -86.426.648
Ödenen Faiz
-96.943.966 -34.833.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.697 -123.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.697 -123.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.703 1.846.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.400 1.723.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 65.400 50.703
Ticari Alacaklar
6 9.099 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.099 0
Diğer Alacaklar
993.443 258.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 271.284 228.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 722.159 29.948
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.249 40.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.249 40.277
ARA TOPLAM
1.076.191 349.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.076.191 349.762
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.235.268.182 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 5.235.268.182 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5.235.268.182 5.993.184.243
Maddi Duran Varlıklar
9 16.673 19.553
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16.673 19.553
Diğer Duran Varlıklar
11 45.608.339 39.513.265
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
45.608.339 39.513.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.280.893.194 6.032.717.061
TOPLAM VARLIKLAR
5.281.969.385 6.033.066.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 68.219.384 57.604.273
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
68.219.384 57.604.273
Banka Kredileri
68.219.384 57.604.273
Ticari Borçlar
28.715.392 23.173.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 28.594.836 22.965.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 120.556 207.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 123.065 105.660
Diğer Borçlar
620.492.595 1.001.024.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 620.492.595 1.001.024.960
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.631 141.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 117.631 141.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.167.448 2.658.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.167.448 2.658.499
ARA TOPLAM
719.835.515 1.084.708.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.835.515 1.084.708.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 88.922.091 75.085.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.922.091 75.085.555
Banka Kredileri
88.922.091 75.085.555
Diğer Borçlar
250.000.000 909.284.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 250.000.000 909.284.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
170.800 181.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 170.800 181.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.092.891 984.551.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.058.928.406 2.069.259.939
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.223.040.979 3.963.806.884
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.376.504.328 1.662.204.425
Net Dönem Karı veya Zararı
259.234.095 1.714.299.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.223.040.979 3.963.806.884
TOPLAM KAYNAKLAR
5.281.969.385 6.033.066.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.642.345.196 36.703.912 561.346.618 27.105.188
Satışların Maliyeti
13 -1.428.884.647 -23.935.593 -314.260.931 -14.126.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.460.549 12.768.319 247.085.687 12.978.554
BRÜT KAR (ZARAR)
213.460.549 12.768.319 247.085.687 12.978.554
Genel Yönetim Giderleri
14 -30.047.489 -17.588.887 -13.795.013 -8.520.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 376.486.855 395.758.392 342.888.028 391.794.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -177.087.295 -38.474.959 -53.535.007 173.238.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
382.812.620 352.462.865 522.643.695 569.491.382
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
382.812.620 352.462.865 522.643.695 569.491.382
Finansman Gelirleri
16 3.606.288 10.478.073 -994.624 7.419.389
Finansman Giderleri
16 -127.184.813 -183.409.632 -59.852.041 -87.028.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
pay başına kazanç 0,67300000 0,46600000 1,19900000 1,27200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955224
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