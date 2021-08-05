***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981Transferler-8.905.917 8.905.917Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)179.531.306 179.531.306 179.531.306Dönem Karı (Zararı)179.531.306 179.531.306 179.531.306Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 179.531.306 2.429.038.287 2.429.038.287Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884Transferler-1.714.299.903 1.714.299.903 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)259.234.095 259.234.095 259.234.095Dönem Karı (Zararı)259.234.095 259.234.095 259.234.095Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 259.234.095 4.223.040.979 4.223.040.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.570.041 -17.395.974Dönem Karı (Zararı)259.234.095 179.531.306Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)259.234.095 179.531.306Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-289.960.558 -196.837.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 473 1.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler112.729 38.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler112.729 38.516Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler126.402.886 104.559.635Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -781.927 -1.675.619Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 127.184.813 106.235.254Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 -2.824.361 60.904.848Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 -200.191.736 -349.573.834Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-200.191.736 -349.573.834İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-213.460.549 953.945Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.722.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.550.387 6.255.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.615.042 6.254.620İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.615.042 6.254.620Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.060 -58.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-82.060 -58.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17.405 58.879Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.176.076 -11.051.048Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.393.965 -6.344.926YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.172.310.230 138.532.910İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.171.568.346 36.703.912Alınan Faiz1.400.525Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19 741.884 100.428.473FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.139.725.492 -121.260.099İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış19 -1.042.781.526 -86.426.648Ödenen Faiz-96.943.966 -34.833.451YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.697 -123.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.697 -123.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.703 1.846.632DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.400 1.723.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 65.400 50.703Ticari Alacaklar6 9.099 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.099 0Diğer Alacaklar993.443 258.782İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6, 8 271.284 228.834İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 722.159 29.948Diğer Dönen Varlıklar11 8.249 40.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.249 40.277ARA TOPLAM1.076.191 349.762TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.076.191 349.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.235.268.182 5.993.184.243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19 5.235.268.182 5.993.184.243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5.235.268.182 5.993.184.243Maddi Duran Varlıklar9 16.673 19.553Diğer Maddi Duran Varlıklar16.673 19.553Diğer Duran Varlıklar11 45.608.339 39.513.265İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar45.608.339 39.513.265TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.280.893.194 6.032.717.061TOPLAM VARLIKLAR5.281.969.385 6.033.066.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 68.219.384 57.604.273İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları68.219.384 57.604.273Banka Kredileri68.219.384 57.604.273Ticari Borçlar28.715.392 23.173.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 7 28.594.836 22.965.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 120.556 207.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 123.065 105.660Diğer Borçlar620.492.595 1.001.024.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 620.492.595 1.001.024.960Kısa Vadeli Karşılıklar117.631 141.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 117.631 141.996Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.167.448 2.658.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.167.448 2.658.499ARA TOPLAM719.835.515 1.084.708.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER719.835.515 1.084.708.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 88.922.091 75.085.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar88.922.091 75.085.555Banka Kredileri88.922.091 75.085.555Diğer Borçlar250.000.000 909.284.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 250.000.000 909.284.323Uzun Vadeli Karşılıklar170.800 181.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 170.800 181.362TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER339.092.891 984.551.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.058.928.406 2.069.259.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.223.040.979 3.963.806.884Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.376.504.328 1.662.204.425Net Dönem Karı veya Zararı259.234.095 1.714.299.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.223.040.979 3.963.806.884TOPLAM KAYNAKLAR5.281.969.385 6.033.066.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.642.345.196 36.703.912 561.346.618 27.105.188Satışların Maliyeti13 -1.428.884.647 -23.935.593 -314.260.931 -14.126.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)213.460.549 12.768.319 247.085.687 12.978.554BRÜT KAR (ZARAR)213.460.549 12.768.319 247.085.687 12.978.554Genel Yönetim Giderleri14 -30.047.489 -17.588.887 -13.795.013 -8.520.149Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 376.486.855 395.758.392 342.888.028 391.794.952Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -177.087.295 -38.474.959 -53.535.007 173.238.025ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)382.812.620 352.462.865 522.643.695 569.491.382FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)382.812.620 352.462.865 522.643.695 569.491.382Finansman Gelirleri16 3.606.288 10.478.073 -994.624 7.419.389Finansman Giderleri16 -127.184.813 -183.409.632 -59.852.041 -87.028.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743DÖNEM KARI (ZARARI)259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç 0,67300000 0,46600000 1,19900000 1,27200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları259.234.095 179.531.306 461.797.030 489.882.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955224BIST