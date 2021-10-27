***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981Transferler-8.905.917 8.905.917 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307Dönem Karı (Zararı)-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -109.884.307 2.139.622.674 2.139.622.674Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884Transferler1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.630.197.462 2.630.197.462 2.630.197.462Dönem Karı (Zararı)2.630.197.462 2.630.197.462 abakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.673.184.862 88.088.426Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 473 3.253Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler208.423 48.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 208.423 48.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler176.557.362 144.069.004Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -790.502 -1.797.140Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 177.347.864 145.866.144Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 -2.287.882 125.537.442Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.614.280.065 -152.492.588Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -2.614.280.065 -152.492.588İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -233.383.173 953.945Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-30.031.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.530.559 5.895.516Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.608.329 9.818.702İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.756.180 9.779.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-147.851 39.447Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-31.236 24.839İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.107.652 -3.948.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.107.652 -3.948.025Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.517.959 -15.900.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.190.793.989 176.527.060İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.189.814.683 74.616.212Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.984 -5.932Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler981.290 100.516.255İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler19 981.290 100.516.255Alınan Faiz1.400.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.145.271.075 -161.327.439Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.889.201 -44.354.550Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.889.201 -44.354.550İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış19 -931.337.445 -35.502.540Ödenen Faiz-156.044.429 -81.470.349YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.955 -700.744NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.955 -700.744DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 50.703 1.846.632DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 55.658 1.145.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 55.658 50.703Ticari Alacaklar38.045İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38.045Diğer Alacaklar68.337 258.782İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 228.834İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 68.337 29.948Diğer Dönen Varlıklar4.402 40.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 4.402 40.277ARA TOPLAM166.442 349.762TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR166.442 349.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.651.028.930 5.993.184.243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.651.028.930 5.993.184.243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar19 7.651.028.930 5.993.184.243Maddi Duran Varlıklar9 21.064 19.553Diğer Maddi Duran Varlıklar21.064 19.553Diğer Duran Varlıklar11 45.832.118 39.513.265İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar45.832.118 39.513.265TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.696.882.112 6.032.717.061TOPLAM VARLIKLAR7.697.048.554 6.033.066.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları90.066.650 57.604.273İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 90.066.650 57.604.273Banka Kredileri90.066.650 57.604.273Ticari Borçlar29.781.640 23.173.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 29.721.859 22.965.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 59.781 207.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 74.424 105.660Diğer Borçlar732.717.501 1.001.024.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 732.717.501 1.001.024.960Kısa Vadeli Karşılıklar117.631 141.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 117.631 141.996Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 89.224 2.658.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler89.224 2.658.499ARA TOPLAM852.847.070 1.084.708.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER852.847.070 1.084.708.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar75.085.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar75.085.555Banka Kredileri19 75.085.555Diğer Borçlar250.000.000 909.284.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 250.000.000 909.284.323Uzun Vadeli Karşılıklar197.138 181.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 197.138 181.362TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.197.138 2.630.197.462 1.714.299.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.594.004.346 3.963.806.884TOPLAM KAYNAKLAR7.697.048.554 6.033.066.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.695.682.802 74.616.212 53.337.606 37.912.300Satışların Maliyeti13 -1.462.299.629 -45.538.927 -33.414.982 -21.603.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)233.383.173 29.077.285 19.922.624 16.308.966BRÜT KAR (ZARAR)233.383.173 29.077.285 19.922.624 16.308.966Genel Yönetim Giderleri14 -42.286.109 -29.676.954 -12.238.620 -12.088.067Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.730.428.561 199.605.715 2.353.941.706 -196.152.677Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -117.058.682 -38.474.959 60.028.613ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.804.466.943 160.531.087 2.421.654.323 -191.931.778FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.804.466.943 160.531.087 2.421.654.323 -191.931.778Finansman Gelirleri16 3.078.383 10.626.293 -527.905 148.220Finansman Giderleri16 -177.347.864 -281.041.687 -50.163.051 -97.632.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613DÖNEM KARI (ZARARI)2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 6,83200000 -0,28500000 6,15800000 -0,75200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972986BIST