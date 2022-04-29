***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 0Dönem Karı (Zararı)-202.562.935 -202.562.935 -202.562.935Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 -202.562.935 3.761.243.949 3.761.243.949Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895Transferler7.454.091.011 -7.454.091.011 0 0Dönem Karı (Zararı)-516.652.273 -516.652.273 -516.652.273Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 -516.652.273 10.901.245.622 10.901.245.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.608.674 -17.931.859Dönem Karı (Zararı)-516.652.273 -202.562.935Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-516.652.273 -202.562.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler496.811.412 183.490.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.411 1.951Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler228.831 -199.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler228.831 -199.294Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 74.041.480 67.332.772Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler74.041.480 67.332.772Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 22.207.187 -4.600.912Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 400.332.503 90.164.212Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 400.332.503 90.164.212İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30.791.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-767.813 1.288.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.556.864 4.439.399İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.501.715 4.291.759İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.149 147.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 202.018 512.488İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.526.695 -3.663.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.025.424 -3.485.477Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)498.729 -178.174Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.608.674 -17.784.202Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-147.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.534.274 1.080.985.451İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.080.998.578İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-3.000.000Alınan Temettüler465.726Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.156.884 -1.063.047.538İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış94.292.595İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.015.313.246Ödenen Faiz-71.135.711 -47.734.292YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.936 6.054Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.936 6.054DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.887 50.703DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 74.823 56.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 74.823 60.887Ticari Alacaklar7 34.191 10.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.191 10.881Diğer Alacaklar30.484İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 30.484Diğer Dönen Varlıklar11 9.574 28.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.574 28.305ARA TOPLAM118.588 130.557TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.588 130.557DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.433.381.268 12.830.713.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.433.381.268 12.830.713.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar19 12.433.381.268 12.830.713.771Maddi Duran Varlıklar9 25.164 26.575Diğer Maddi Duran Varlıklar25.164 26.575Diğer Duran Varlıklar11 57.365.707 50.833.065İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar57.365.707 50.833.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.490.772.139 12.881.573.411TOPLAM VARLIKLAR12.490.890.727 12.881.703.968KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları150.999.390 134.075.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları150.999.390 134.075.760Banka Kredileri19 150.999.390 134.075.760Ticari Borçlar258.896.515 253.339.651İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 257.992.279 252.490.564İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 904.236 849.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 226.296 77.239Diğer Borçlar925.819.116 823.337.195İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 925.819.116 823.337.195Kısa Vadeli Karşılıklar10 158.781 105.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 158.781 105.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.166.519 2.667.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 3.166.519 2.667.790ARA TOPLAM1.339.266.617 1.213.603.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.339.266.617 1.213.603.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar250.000.000 250.000.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 250.000.000 250.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar378.488 202.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 378.488 202.618TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.378.488 250.202.618TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.589.645.105 1.463.806.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.901.245.622 11.417.897.895Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.830.595.339 3.376.504.328Net Dönem Karı veya Zararı-516.652.273 7.454.091.011TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.901.245.622 11.417.897.895TOPLAM KAYNAKLAR12.490.890.727 12.881.703.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 465.726 1.080.998.578Satışların Maliyeti13 -1.114.623.716TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)465.726 -33.625.138BRÜT KAR (ZARAR)465.726 -33.625.138Genel Yönetim Giderleri-20.517.207 -16.252.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.201.527 33.598.827Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-427.553.652 -123.552.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-420.403.606 -139.831.075FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-420.403.606 -139.831.075Finansman Gelirleri16 4.600.912Finansman Giderleri16 -96.248.667 -67.332.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-516.652.273 -202.562.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-516.652.273 -202.562.935DÖNEM KARI (ZARARI)-516.652.273 -202.562.935Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-516.652.273 -202.562.935Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başı kayıp (Kr) 17 -1,34200000 -0,52600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-516.652.273 -202.562.935Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-516.652.273 -202.562.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025967BIST