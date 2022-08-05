***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:45
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.234.095 259.234.095 259.234.095
Dönem Karı (Zararı)
259.234.095 259.234.095 259.234.095
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 259.234.095 4.223.040.979 4.223.040.979
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895
Transferler
-7.454.091.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-239.918.628 -239.918.628 -239.918.628
Dönem Karı (Zararı)
-239.918.628 -239.918.628 -239.918.628
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 -239.918.628 11.177.979.267 11.177.979.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.431.260 -32.570.041
Dönem Karı (Zararı)
-239.918.628 259.234.095
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-239.918.628 259.234.095
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.172.740 -289.960.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.821 473
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.964 112.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
257.964 112.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
182.970.724 126.402.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -781.927
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
182.970.724 127.184.813
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.900.869 -2.824.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.040.362 -200.191.736
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.040.362 -200.191.736
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -213.460.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.685.372 -1.695.921
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.069.944 5.532.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.837.001 5.615.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-767.057 -82.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
97.191 17.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.084 -491.051
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
211.084 -491.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.063.591 -6.755.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.063.591 -6.755.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.431.260 -32.422.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -147.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.534.274 1.172.310.230
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 1.171.568.346
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.000.000 0
Alınan Temettüler
465.726 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 741.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.910.995 -1.139.725.492
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
210.391.402 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -1.042.781.526
Ödenen Faiz
-173.480.407 -96.943.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.539 14.697
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.539 14.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.887 50.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.348 65.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.348 60.887
Ticari Alacaklar
6 22.516 10.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.516 10.881
Diğer Alacaklar
0 30.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 30.484
Diğer Dönen Varlıklar
11 14.554 28.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.554 28.305
ARA TOPLAM
43.418 130.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.418 130.557
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
19 12.827.687.974 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 12.827.687.974 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
12.827.687.974 12.830.713.771
Maddi Duran Varlıklar
9 23.754 26.575
Diğer Maddi Duran Varlıklar
23.754 26.575
Diğer Duran Varlıklar
11 63.399.275 50.833.065
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
63.399.275 50.833.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.891.111.003 12.881.573.411
TOPLAM VARLIKLAR
12.891.154.421 12.881.703.968
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 161.474.555 134.075.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 161.474.555 134.075.760
Banka Kredileri
19 161.474.555 134.075.760
Ticari Borçlar
264.409.595 253.339.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 264.327.565 252.490.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.030 849.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 102.567 77.239
Diğer Borçlar
6 1.033.743.161 823.337.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.033.743.161 823.337.195
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 178.066 105.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 178.066 105.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.878.874 2.667.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.878.874 2.667.790
ARA TOPLAM
1.462.786.818 1.213.603.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.462.786.818 1.213.603.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
19 250.000.000 250.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 250.000.000 250.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
388.336 202.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 388.336 202.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.388.336 250.202.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.713.175.154 1.463.806.073
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.177.979.267 11.417.897.895
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.94 Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 465.726 1.642.345.196 0 561.346.618
Satışların Maliyeti
13 0 -1.428.884.647 0 -314.260.931
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 213.460.549 0 247.085.687
BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 213.460.549 0 247.085.687
Genel Yönetim Giderleri
14 -39.083.930 -30.047.489 -18.566.223 -13.795.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 169.550.415 376.486.855 142.348.888 342.888.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -175.675.463 -177.087.295 251.877.689 -53.535.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-44.743.252 382.812.620 375.660.354 522.643.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-44.743.252 382.812.620 375.660.354 522.643.695
Finansman Gelirleri
16 0 3.606.288 0 -994.624
Finansman Giderleri
16 -195.175.376 -127.184.813 -104.622.926 -59.852.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 17 -0,62300000 0,67300000 1,34200000 1,19900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052562
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