***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884Transferler1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)259.234.095 259.234.095 259.234.095Dönem Karı (Zararı)259.234.095 259.234.095 259.234.095Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 259.234.095 4.223.040.979 4.223.040.979Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895Transferler-7.454.091.011Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-239.918.628 -239.918.628 -239.918.628Dönem Karı (Zararı)-239.918.628 -239.918.628 -239.918.628Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 -239.918.628 11.177.979.267 11.177.979.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.431.260 -32.570.041Dönem Karı (Zararı)-239.918.628 259.234.095Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-239.918.628 259.234.095Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler207.172.740 -289.960.558Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.821 473Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler257.964 112.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler257.964 112.729Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler182.970.724 126.402.886Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -781.927Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler182.970.724 127.184.813Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.900.869 -2.824.361Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.040.362 -200.191.736Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.040.362 -200.191.736İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -213.460.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.685.372 -1.695.921Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.069.944 5.532.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.837.001 5.615.042İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-767.057 -82.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)97.191 17.405Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler211.084 -491.051İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)211.084 -491.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.063.591 -6.755.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.063.591 -6.755.257Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.431.260 -32.422.384Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -147.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.534.274 1.172.310.230İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 1.171.568.346İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-3.000.000 0Alınan Temettüler465.726 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 741.884FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.910.995 -1.139.725.492İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış210.391.402 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -1.042.781.526Ödenen Faiz-173.480.407 -96.943.966YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.539 14.697Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.539 14.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.887 50.703DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.348 65.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.348 60.887Ticari Alacaklar6 22.516 10.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 22.516 10.881Diğer Alacaklar0 30.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 30.484Diğer Dönen Varlıklar11 14.554 28.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.554 28.305ARA TOPLAM43.418 130.557TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.418 130.557DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar19 12.827.687.974 12.830.713.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19 12.827.687.974 12.830.713.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar12.827.687.974 12.830.713.771Maddi Duran Varlıklar9 23.754 26.575Diğer Maddi Duran Varlıklar23.754 26.575Diğer Duran Varlıklar11 63.399.275 50.833.065İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar63.399.275 50.833.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.891.111.003 12.881.573.411TOPLAM VARLIKLAR12.891.154.421 12.881.703.968KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 161.474.555 134.075.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 161.474.555 134.075.760Banka Kredileri19 161.474.555 134.075.760Ticari Borçlar264.409.595 253.339.651İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,7 264.327.565 252.490.564İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 82.030 849.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 102.567 77.239Diğer Borçlar6 1.033.743.161 823.337.195İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.033.743.161 823.337.195Kısa Vadeli Karşılıklar10 178.066 105.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 178.066 105.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.878.874 2.667.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.878.874 2.667.790ARA TOPLAM1.462.786.818 1.213.603.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.462.786.818 1.213.603.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar19 250.000.000 250.000.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 250.000.000 250.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar388.336 202.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 388.336 202.618TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.388.336 250.202.618TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.713.175.154 1.463.806.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.177.979.267 11.417.897.895Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.94 Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 465.726 1.642.345.196 0 561.346.618Satışların Maliyeti13 0 -1.428.884.647 0 -314.260.931TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)465.726 213.460.549 0 247.085.687BRÜT KAR (ZARAR)465.726 213.460.549 0 247.085.687Genel Yönetim Giderleri14 -39.083.930 -30.047.489 -18.566.223 -13.795.013Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 169.550.415 376.486.855 142.348.888 342.888.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -175.675.463 -177.087.295 251.877.689 -53.535.007ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-44.743.252 382.812.620 375.660.354 522.643.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-44.743.252 382.812.620 375.660.354 522.643.695Finansman Gelirleri16 0 3.606.288 0 -994.624Finansman Giderleri16 -195.175.376 -127.184.813 -104.622.926 -59.852.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030DÖNEM KARI (ZARARI)-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 17 -0,62300000 0,67300000 1,34200000 1,19900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-239.918.628 259.234.095 271.037.428 461.797.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052562BIST