***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar31.12.2019 tarihli finansal raporun 21 nolu dipnotunda yer alan tablonun 31.12.2019 yılına ilişkin iskonto oranı %1 değişim etkisi sütunuDeğişikliğin Nedeni31.12.2019 tarihli finansal raporda 21 nolu dipnotta yer alan tablonun 31.12.2019 yılına ilişkin iskonto oranı %1 değişim etkisi sütununda satır kayması kaynaklı değişiklikDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDeğişiklik girişim sermayesi yatırımlarının değerlemelerini etkileyecek herhangi bir duruma sebebiyet vermemektedir. Dolayısıyla net dönem kar veya zararına etkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal raporunun 21 no'lu dipnotunda yer alan Şirketimizin finansal yatırımlarının değerlemesinde kullanılan değişkenlerin duyarlılık analizinin yer aldığı tablonun 31.12.2019 yılı değerlemelerine ilişkin iskonto oranı %1 değişim etkisi (+/-) başlıklı sütununda, ilgili tablonun finansal rapora aktarımı esnasında sehven satır kayması kaynaklı bir hata tespit edilmiş olup tablonun doğru gösterimine bu bildirimin ek'inde yer verilmiştir. Bahsi geçen konu girişim sermayesi yatırımlarının değerlemelerini etkileyecek herhangi bir duruma sebebiyet vermemektedir. İlgili dipnot Şirketimizin ilk finansal tablo dönemi olan 2020 yılı ilk çeyrek finansal raporunda düzeltilecektir.SaygılarımızlaGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836647BIST