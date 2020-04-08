***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
08.04.2020 18:19
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
31.12.2019 tarihli finansal raporun 21 nolu dipnotunda yer alan tablonun 31.12.2019 yılına ilişkin iskonto oranı %1 değişim etkisi sütunu
Değişikliğin Nedeni
31.12.2019 tarihli finansal raporda 21 nolu dipnotta yer alan tablonun 31.12.2019 yılına ilişkin iskonto oranı %1 değişim etkisi sütununda satır kayması kaynaklı değişiklik
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişiklik girişim sermayesi yatırımlarının değerlemelerini etkileyecek herhangi bir duruma sebebiyet vermemektedir. Dolayısıyla net dönem kar veya zararına etkisi yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal raporunun 21 no'lu dipnotunda yer alan Şirketimizin finansal yatırımlarının değerlemesinde kullanılan değişkenlerin duyarlılık analizinin yer aldığı tablonun 31.12.2019 yılı değerlemelerine ilişkin iskonto oranı %1 değişim etkisi (+/-) başlıklı sütununda, ilgili tablonun finansal rapora aktarımı esnasında sehven satır kayması kaynaklı bir hata tespit edilmiş olup tablonun doğru gösterimine bu bildirimin ek'inde yer verilmiştir. Bahsi geçen konu girişim sermayesi yatırımlarının değerlemelerini etkileyecek herhangi bir duruma sebebiyet vermemektedir. İlgili dipnot Şirketimizin ilk finansal tablo dönemi olan 2020 yılı ilk çeyrek finansal raporunda düzeltilecektir.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836647
BIST
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 843,40
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
18:057,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
18:05359,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,80
|Açılış
|: 359,39
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3775
|8,4195
|% 0,69
|
|Frank
|6,9524
|6,9942
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7976
|1,8067
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|0,37
|
|Altın Gr.
|359
|360
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,13
|32,13
|0,26
|
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