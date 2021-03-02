***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar19 no'lu dipnotDeğişikliğin NedeniŞirketimizin 31.12.2020 tarihli finansal raporunun 19 no?lu dipnotunda sunulan hareket tablosunda yer alan değerleme farklarının dip toplamı doğru olmakla birlikte, Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic.A.Ş., İsmet Ambalaj Yatırımlar A.Ş. ve Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. değerlerinin yer aldığı satırlarda değerleme farklarının yazımında hata tespit edilmiştir. Söz konusu durumun bilanço, gelir tablosu ve net dönem kar/zararına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDeğişikliğin bilanço, gelir tablosu ve net dönem kar / zararına etkisi bulunmamaktadır.AçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihli finansal raporunun 19 no'lu dipnotunda sunulan hareket tablosunda (tablo yıllık Faaliyet Raporunda da yer almaktadır) yer alan değerleme farklarının dip toplamı doğru olmakla birlikte, Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic.A.Ş., İsmet Ambalaj Yatırımlar A.Ş. ve Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. değerlerinin yer aldığı satırlarda değerleme farklarının yazımında hata tespit edilmiştir. Söz konusu durumun bilanço, gelir tablosu ve net dönem kar/zararına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Tablonun doğru gösterimine bu bildirimin ek ‘inde yer verilmiştir.SaygılarımızlaGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914651BIST