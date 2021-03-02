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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

02.03.2021 22:00



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
19 no'lu dipnot
Değişikliğin Nedeni
Şirketimizin 31.12.2020 tarihli finansal raporunun 19 no?lu dipnotunda sunulan hareket tablosunda yer alan değerleme farklarının dip toplamı doğru olmakla birlikte, Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic.A.Ş., İsmet Ambalaj Yatırımlar A.Ş. ve Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. değerlerinin yer aldığı satırlarda değerleme farklarının yazımında hata tespit edilmiştir. Söz konusu durumun bilanço, gelir tablosu ve net dönem kar/zararına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliğin bilanço, gelir tablosu ve net dönem kar / zararına etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar

Şirketimizin 31.12.2020 tarihli finansal raporunun 19 no'lu dipnotunda sunulan hareket tablosunda (tablo yıllık Faaliyet Raporunda da yer almaktadır) yer alan değerleme farklarının dip toplamı doğru olmakla birlikte, Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic.A.Ş., İsmet Ambalaj Yatırımlar A.Ş. ve Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. değerlerinin yer aldığı satırlarda değerleme farklarının yazımında hata tespit edilmiştir. Söz konusu durumun bilanço, gelir tablosu ve net dönem kar/zararına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Tablonun doğru gösterimine bu bildirimin ek ‘inde yer verilmiştir.
 
Saygılarımızla
 
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914651


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