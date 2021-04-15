***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.04.2021 10:47
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 19.11.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirme yapıldığı duyurulmuştu. İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklılarından Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ye ilişkin çeşitli iletişim kanallarında bazı haberler yer almakla birlikte konuya ilişkin somut bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklama yapılacaktır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928361
BIST
12:001.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:008,0483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:009,6614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0212
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:00452,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,09
|Açılış
|: 452,42
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MTRKS
|59,95
|177.059.627
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.140.975
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.064.318
|% 9,93
|
|SARKY
|16,07
|39.703.821
|% 6,99
|
|BNTAS
|6,64
|59.509.613
|% 6,92
|
|TKURU
|298,30
|1.329.225
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.412.292
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.203.032
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,70
|8.980.571
|% -9,54
|
|GARAN
|7,25
|1.907.955.633
|% 3,72
|
|SASA
|48,00
|728.164.806
|% 3,14
|
|EREGL
|17,96
|542.620.591
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,63
|499.695.540
|% 3,11
|
|TUREX
|17,48
|400.828.482
|% -9,48
|
|GARAN
|7,25
|1.907.955.633
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,18
|312.843.307
|% 1,40
|
|ODAS
|3,69
|253.204.739
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,63
|499.695.540
|% 3,11
|
|TSKB
|1,34
|73.843.732
|% 0,75
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0444
|8,0483
|% -0,28
|
|Euro
|9,6547
|9,6614
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,0608
|11,1163
|% -0,15
|
|Frank
|2,1404
|2,1512
|% -0,17
|
|Riyal
|452,4530
|452,5410
|% 0,49
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.979
|3.055
|-5,25
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-2,54
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|