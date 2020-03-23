***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 27/03/2020 tarihinde, saat: 11:00'de, Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde hem bunlara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Bu konudaki gelişmeler izlenerek Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831471BIST