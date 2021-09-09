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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.09.2021 09:32



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 292.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce, 292.000.000 TL (ikiyüzdoksanikimilyon Türk Lirası)'sına kadar, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve gerektiğinde Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususunda Şirketimiz iç yönergesinde yer alan iki A1 grubu veya bir A1 ve bir A2 grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962935


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