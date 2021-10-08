***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.10.2021 15:22
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 292.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2021 tarihli borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 09.09.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştu. SPK'nın 07.10.2021 tarihli ve 2021/49 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Saygılarımızla, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968710
BIST
15:151.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:158,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1510,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0427
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:15505,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,96
|Açılış
|: 505,62
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:15
|MAALT
|179,30
|24.403.096
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.783.907
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.182.835
|% 9,59
|
|SEYKM
|14,58
|2.460.288
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.972.800
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.031.401
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|187.539.900
|% -9,34
|
|THYAO
|14,18
|660.361.016
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|650.700.788
|% -0,80
|
|SASA
|27,62
|615.984.855
|% 3,37
|
|ASELS
|15,48
|554.293.619
|% -0,19
|
|GARAN
|9,39
|539.380.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.857.217
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.700.788
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.845.473
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|238.353.649
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.507.185
|% 0,69
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9018
|8,9144
|% 0,44
|
|Euro
|10,2939
|10,3180
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,1083
|12,1690
|% 0,57
|
|Frank
|9,5652
|9,6228
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3694
|2,3813
|% 0,48
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,89
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,27
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,00
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|
Seans Raporu
15:15
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15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 45 artarak (% 0.12 ) 1, 227
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15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, MAALT, MERIT
-
15:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, SEYKM, IDEAS
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15:27
AYCES, GSDHO, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:27
UTPYA, SEYKM, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında