***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Onaylı İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 292.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.10.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.09.2021 tarihli borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 09.09.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştu. SPK'nın 07.10.2021 tarihli ve 2021/49 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969804BIST