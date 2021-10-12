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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.10.2021 15:13



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Onaylı İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 292.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2021 tarihli borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 09.09.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştu. SPK'nın 07.10.2021 tarihli ve 2021/49 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969804


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Yarım 1.624 1.667 12,46  
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