***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.03.2023 20:49
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2022 yılı finansal raporunda yer almakta olup, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık (2022) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşan Yıldız Holding A.Ş. ve Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile 2022 yılında gerçekleşen/2023 yılında gerçekleşmesi öngörülen işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğunun değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirket'in ilişkili taraflarından Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Yıldız Holding A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alım işlemlerinin 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık (2022) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'u geçtiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş olup, benzer hizmet alım işlemlerinin 2023 yılında da devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Yıldız Holding A.Ş. ve Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den alınan müşavirlik/danışmanlık hizmetlerinin bedelinin belirlenme yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120683
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.119,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8413
|18,8987
|% 0,02
|
|Euro
|20,0931
|20,1273
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,6136
|22,7270
|% -0,13
|
|Frank
|20,1863
|20,3079
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0130
|5,0382
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.594
|7.670
|-9,00
|
|Yarım
|3.710
|3.753
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
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17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
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17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem