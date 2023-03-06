***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2022 yılı finansal raporunda yer almakta olup, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık (2022) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşan Yıldız Holding A.Ş. ve Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile 2022 yılında gerçekleşen/2023 yılında gerçekleşmesi öngörülen işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğunun değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirket'in ilişkili taraflarından Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Yıldız Holding A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alım işlemlerinin 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık (2022) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'u geçtiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş olup, benzer hizmet alım işlemlerinin 2023 yılında da devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Yıldız Holding A.Ş. ve Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den alınan müşavirlik/danışmanlık hizmetlerinin bedelinin belirlenme yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120683BIST