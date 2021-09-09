***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.09.2021 09:32
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2017, 06.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan derecelendirme raporunda, Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu (TR) A ve görünümü Stabil, kısa vadeli ulusal notu (TR) A1 ve görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962936
BIST
14:091.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.428
14:098,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:0910,0333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0166
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:09489,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,30
|Açılış
|: 489,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:09
|ORCAY
|14,33
|157.674.895
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.613.512
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|41.582.445
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.090.924
|% 9,92
|
|KENT
|207,00
|963.859
|% 8,95
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|BURCE
|22,74
|23.152.654
|% -3,40
|
|GARAN
|9,44
|957.328.505
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,53
|411.950.380
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,29
|315.674.706
|% 0,41
|
|HALKB
|4,77
|297.183.250
|% 2,14
|
|THYAO
|12,44
|295.600.436
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,53
|411.950.380
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|957.328.505
|% 0,32
|
|HALKB
|4,77
|297.183.250
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,59
|30.239.330
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,29
|315.674.706
|% 0,41
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4640
|8,4696
|% 0,09
|
|Euro
|10,0261
|10,0333
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,6612
|11,7197
|% 0,39
|
|Frank
|9,1694
|9,2246
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2506
|2,2619
|% 0,08
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,08
|
|Altın Gr.
|488
|489
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,24
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|6,89
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|0,11
|