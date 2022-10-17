***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.10.2022 09:27
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2017, 06.03.2019, 09.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan derecelendirme raporunda, Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu (TR) A ve görünümü Stabil, kısa vadeli ulusal notu (TR) A1 ve görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072416
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
18:0518,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
18:05987,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,02
|Açılış
|: 987,95
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
988,73
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|23,26
|11.741.706
|% 3,17
|
|INDES
|11,82
|63.733.208
|% 0,00
|
|ISGSY
|11,20
|15.827.617
|% 0,00
|
|RYSAS
|10,34
|15.099.642
|% 0,00
|
|KAREL
|18,67
|74.885.553
|% 0,00
|
|ACSEL
|62,80
|24.606.888
|% 0,00
|
|ADEL
|34,20
|10.953.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,02
|53.896.113
|% 0,00
|
|AGHOL
|92,75
|232.989.918
|% 0,00
|
|AGESA
|28,82
|18.693.990
|% 0,00
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5857
|18,5880
|% 0,11
|
|Euro
|18,0989
|18,1155
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9493
|21,0543
|% 1,23
|
|Frank
|18,4856
|18,5970
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|7,40
|
|Altın Gr.
|987
|988
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.671
|6.747
|-43,00
|
|Yarım
|3.251
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,14
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem