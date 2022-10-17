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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.10.2022 09:27
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2017, 06.03.2019, 09.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.  tarafından hazırlanan derecelendirme raporunda, Şirketimizin  uzun vadeli ulusal  notu (TR) A ve görünümü Stabil, kısa vadeli ulusal notu (TR) A1 ve görünümü  Stabil olarak  belirlenmiştir. 
Saygılarımızla, 
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072416


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ISGSY 11,20 15.827.617 % 0,00  
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KAREL 18,67 74.885.553 % 0,00  
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Frank 18,4856 18,5970 % 0,52  
Riyal 4,9336 4,9584 % 0,14  
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Altın Gr. 987 988 5,58  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -17,00  
Tam 6.671 6.747 -43,00  
Yarım 3.251 3.295 -25,00  
Çeyrek 1.628 1.649 -10,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,52 0,23  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 0,14  
B. Petrol 92,47 92,47 0,84  
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