***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.12.2022 09:20
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13105 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085055
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
18:0519,4837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0286
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
18:051.061,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.061,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% 350,29
|
|ATLAS
|3,13
|21.962.551
|% 1,27
|
|ATSYH
|125,00
|4.539.014
|% 0,00
|
|AVGYO
|4,53
|53.935.966
|% 0,00
|
|BAGFS
|46,80
|288.500.347
|% 0,00
|
|ADEL
|75,05
|13.708.440
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AGYO
|5,44
|41.433.331
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,11
|419.978.912
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,50
|175.897.873
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% 0,00
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,00
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.486.122
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6233
|18,6358
|% 0,01
|
|Euro
|19,4698
|19,4933
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,5064
|22,6193
|% -0,17
|
|Frank
|19,6664
|19,7848
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|0,19
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.143
|7.202
|2,00
|
|Yarım
|3.459
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,36
|0,05
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY