***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 12:46
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 21.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin devrine (İşlem) ilişkin Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. (iştirakleriyle birlikte "RHIM") arasında bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı ve henüz taraflar arasında nihai sözleşmeler imzalanmamış olmakla birlikte RHIM'nin niyet mektubuna istinaden devralma işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunduğu duyurulmuştu.
24.02.2020 tarihinde RHIM tarafından Şirketimize yapılan bilgilendirme ile İşlem'in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alındığı bilgisi edinilmiştir.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821415
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
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115.992
En Düşük
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18:056,1404
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0267
|Açılış
|: 6,1290
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|Önceki Kapanış
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6,1580
En Düşük
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|Değişim
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|: 6,6400
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|Önceki Kapanış
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6,6813
En Düşük
6,5938
18:05325,65
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|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.467.296
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.392.379
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.462
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.187.706
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,35
|28.096.611
|% 14,56
|
|TURGG
|49,38
|5.170.137
|% -6,65
|
|JANTS
|60,55
|9.679.194
|% -6,56
|
|GYHOL
|24,10
|1.374.203
|% -6,23
|
|TKNSA
|7,32
|106.673.892
|% -5,91
|
|SNGYO
|1,28
|1.013.853
|% -4,48
|
|THYAO
|13,50
|3.359.480.263
|% -2,60
|
|ASELS
|29,08
|1.415.952.180
|% 1,61
|
|KARSN
|1,94
|724.966.585
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|656.839.139
|% -0,35
|
|ODAS
|2,19
|456.496.936
|% 0,46
|
|KARSN
|1,94
|724.966.585
|% 4,30
|
|THYAO
|13,50
|3.359.480.263
|% -2,60
|
|KRDMD
|2,82
|656.839.139
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|269.904.098
|% 5,65
|
|ODAS
|2,19
|456.496.936
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9383
|7,9781
|% 0,74
|
|Frank
|6,2466
|6,2842
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
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|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
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