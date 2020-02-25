***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 21.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin devrine (İşlem) ilişkin Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. (iştirakleriyle birlikte "RHIM") arasında bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı ve henüz taraflar arasında nihai sözleşmeler imzalanmamış olmakla birlikte RHIM'nin niyet mektubuna istinaden devralma işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunduğu duyurulmuştu.24.02.2020 tarihinde RHIM tarafından Şirketimize yapılan bilgilendirme ile İşlem'in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alındığı bilgisi edinilmiştir.SaygılarımızlaGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821415BIST