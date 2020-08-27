***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2018, 11.05.2018, 30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.02.2018, 11.05.2018 ve 30.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında, Yıldız Holding A.Ş. yurtdışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon USD erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871475BIST