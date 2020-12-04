***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 09:40
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kuruluş aşamasında olan ve Şirketimizin portföyünde yer alan bir kısım halka açık şirket payları ile, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tebliğ sınırlamalarına uyulmak suretiyle katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile SPK'nın fonun kuruluşuna izin vermesi halinde yürürlüğe girecek bir Protokol imzalanmıştır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891323
BIST
12:181.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:187,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:189,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:18461,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 461,67
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:16
|RYGYO
|6,71
|29.306.133
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.827.587
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.840.217
|% 9,85
|
|DYOBY
|13,12
|153.336.991
|% 9,70
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|5.333.012
|% -7,28
|
|NUHCM
|46,50
|52.563.660
|% -5,45
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|525.272.872
|% -0,54
|
|SELEC
|16,71
|490.992.980
|% 0,24
|
|TKNSA
|15,28
|475.444.688
|% -5,27
|
|SISE
|6,98
|407.904.132
|% -0,14
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|160.419.363
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|249.575.130
|% 0,46
|
|DOHOL
|2,70
|292.000.059
|% 1,89
|
|PETKM
|4,32
|395.559.035
|% 1,41
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7899
|7,7956
|% 0,31
|
|Euro
|9,4774
|9,4847
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4353
|10,4876
|% 0,11
|
|Frank
|8,7201
|8,7726
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0730
|2,0834
|% 0,34
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,04
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-0,41
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-0,20
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,70
|49,70
|0,99
|