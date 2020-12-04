***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kuruluş aşamasında olan ve Şirketimizin portföyünde yer alan bir kısım halka açık şirket payları ile, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tebliğ sınırlamalarına uyulmak suretiyle katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile SPK'nın fonun kuruluşuna izin vermesi halinde yürürlüğe girecek bir Protokol imzalanmıştır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891323BIST