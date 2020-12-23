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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2020 08:25



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kuruluş aşamasında olan ve Şirketimizin portföyünde yer alan bir kısım halka açık şirket payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tebliğ sınırlamalarına uyulmak suretiyle katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile SPK'nın fonun kuruluşuna izin vermesi halinde yürürlüğe girecek bir Protokol imzalandığı açıklanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca fon kuruluş izni verilmiştir. Şirketimizin de dahil olduğu "Temel Yatırımcılar"la, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetici) arasında akdedilen protokole göre, dört kişiden oluşacak fon yatırım komitesinin üç üyesi kurucu, bir üyesi (Yatırımcı Temsilcisi) "Temel Yatırımcılar" adına Yıldız Holding tarafından belirlenecek Protokol'de belirlenen "özellik arz eden kararlar"dan komite kararını gerektirenlerin alınabilmesi için Yatırımcı Temsilcisinin olumlu oyunun bulunması gerekecek Fon'a devredilen payların ihraççılarının genel kurullarında oy kullanılması veya kontrol haklarının kullanılabilmesine ilişkin her türlü işlem için "Temel Yatırımcı"nın talimatı yeterli olacak, gösterdiği aday vekil olarak belirlenecek ve "Temel Yatırımcı"nın talimatına göre işlem tesis edecek Fon izahnamesinin "Temel Yatırımcılar" ın onayı olmadan değiştirilmesi, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak yönetilmemesi veya yönetilemeyeceğinin anlaşılması, Yatırım Komitesi ve Çalışma Usulü'ne ilişkin hükümlere aykırı davranılması, Fon'dan beklenen performans ve getirinin beklentileri karşılamadığına kanaat getirilmesi hallerinde, "Temel Yatırımcılar" Fon'dan çıkma veya Fon kurucusunu ve/veya yöneticisini değiştirme talebinde bulunabilecektir.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894348


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