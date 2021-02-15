***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 09:16
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%54,30 oranında hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzı (İşlem) planlanmakta olup, söz konusu İşlem'i koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden duyurulacaktır. İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909536
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0383
En Düşük
7,0101
18:058,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5534
En Düşük
8,4932
18:05411,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 411,89
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
410,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0165
|7,0180
|% -0,25
|
|Euro
|8,5214
|8,5306
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7237
|9,7724
|% 0,08
|
|Frank
|7,8466
|7,8939
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8652
|1,8746
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|2,98
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,05
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKFN, INVEO, AVGYO, DARDL, GEDIK, IDGYO, BAKAB, NIBAS, KRGYO
-
17:58
RODRG, SNKRN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, PSDTC, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında