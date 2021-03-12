***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, %54,30 oranında hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzının (İşlem) planlanmakta olduğu ve söz konusu İşlem'i koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirildiği duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (12.03.2021) başvuru yapılmıştır. Sn. Kurul'un incelemesine sunulan taslak izahname, Penta'nın (www.penta.com.tr) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.isyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir. Gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden duyurulacaktır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918024BIST