***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 18:11
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, %54,30 oranında hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzının (İşlem) planlanmakta olduğu ve söz konusu İşlem'i koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (12.03.2021) başvuru yapılmıştır. Sn. Kurul'un incelemesine sunulan taslak izahname, Penta'nın (www.penta.com.tr) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.isyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir. Gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918024
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1189
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0934
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05416,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,18
|Açılış
|: 416,60
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5864
|7,5948
|% 1,59
|
|Euro
|9,0598
|9,0699
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,5067
|10,5594
|% 0,74
|
|Frank
|8,1258
|8,1748
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0178
|2,0280
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-16,00
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,27
|69,27
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
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17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında