***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2018, 11.05.2018, 30.06.2020, 27.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2018 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin nakdi kredilerinin Sendikasyon Kredisi çerçevesinde Yıldız Holding seviyesine taşındığı ve aktarılan nakdi kredi miktarı ile sınırlı olarak Sendikasyon Kredisine garantör olduğu bildirilmişti. Şirketimizin Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'deki paylarının satışından elde edilen gelir ile Sendikasyon Kredi borcu geri ödemesi gerçekleştirilmiş ve bu çerçevede Şirketimizin Sendikasyon Kredisi tahtındaki garantörlüğü ve bu kapsamdaki yükümlülükleri sona ermiştir.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918028BIST