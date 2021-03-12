***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 18:14
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2018, 11.05.2018, 30.06.2020, 27.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2018 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin nakdi kredilerinin Sendikasyon Kredisi çerçevesinde Yıldız Holding seviyesine taşındığı ve aktarılan nakdi kredi miktarı ile sınırlı olarak Sendikasyon Kredisine garantör olduğu bildirilmişti. Şirketimizin Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'deki paylarının satışından elde edilen gelir ile Sendikasyon Kredi borcu geri ödemesi gerçekleştirilmiş ve bu çerçevede Şirketimizin Sendikasyon Kredisi tahtındaki garantörlüğü ve bu kapsamdaki yükümlülükleri sona ermiştir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918028
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.556
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1.562
En Düşük
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18:057,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1185
|Açılış
|: 7,5650
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|Önceki Kapanış
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7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
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|Açılış
|: 9,0150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,9387
18:05416,72
En Yüksek
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|| 2,30
|Açılış
|: 416,72
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|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5863
|7,5944
|% 1,59
|
|Euro
|9,0582
|9,0727
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,5092
|10,5619
|% 0,76
|
|Frank
|8,1278
|8,1767
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0174
|2,0276
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-16,38
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,29
|69,29
|-0,34
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Seans Raporu
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