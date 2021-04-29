***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021, 12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%54,30 oranında hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onay süreci 29 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Penta'nın çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay, Şirketimize ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli 976.851 adet pay halka arz edilecektir.Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Şirketimize ait 2.334.631 TL nominal değerli 2.334.631 adet pay ve diğer ortaklara ait 422.178 TL nominal değerli 422.178 adet pay olmak üzere, toplam 2.756.809 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15'ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Fiyat aralığı 32 TL - 38 TL olarak belirlenmiştir.Gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden duyurulacaktır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932906BIST