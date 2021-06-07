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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2021 21:00



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019, 15.04.2021, 29.04.2021, 28.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret  A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH'ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu, bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı ve 28.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında Rekabet Kurulu'nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu. Şirket hisselerinin devri 07.06.2021 tarihinde 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşmiştir. Hisse bedeli devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulacak olup, uyarlama sonucunda  oluşacak nihai hisse bedeli KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940857


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ATATP 29,04 10.491.281 % 10,00  
RODRG 17,11 2.242.866 % 9,96  
OSMEN 27,38 2.790.713 % 9,96  
ETYAT 3,78 4.493.146 % 9,88  
RYSAS 4,27 24.048.948 % 9,77  
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Cumhuriyet 3.468 3.518 -12,00  
Tam 3.451 3.540 -8,44  
Yarım 1.668 1.712 -4,08  
Çeyrek 837 856 -2,05  
Gümüş.Ons 27,90 27,93 0,13  
Gümüş Gr. 7,74 7,74 -0,00  
B. Petrol 71,55 71,55 -0,34  
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