***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019, 15.04.2021, 29.04.2021, 28.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH'ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu, bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı ve 28.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında Rekabet Kurulu'nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu. Şirket hisselerinin devri 07.06.2021 tarihinde 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşmiştir. Hisse bedeli devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulacak olup, uyarlama sonucunda oluşacak nihai hisse bedeli KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.SaygılarımızlaGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940857BIST