***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 21:00
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019, 15.04.2021, 29.04.2021, 28.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH'ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu, bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı ve 28.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında Rekabet Kurulu'nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu. Şirket hisselerinin devri 07.06.2021 tarihinde 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşmiştir. Hisse bedeli devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulacak olup, uyarlama sonucunda oluşacak nihai hisse bedeli KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940857
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0423
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0259
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05526,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,54
|Açılış
|: 526,45
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6172
|8,6245
|% -0,49
|
|Euro
|10,5122
|10,5242
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1865
|12,2476
|% -0,39
|
|Frank
|9,5684
|9,6260
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|8,64
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,55
|71,55
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS