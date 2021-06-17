***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 08:56
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne Sn. Levent Sipahi atanmıştır.
Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942750
BIST
11:411.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:418,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:4110,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0105
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:41501,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 501,93
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:40
|IDGYO
|5,50
|1.491.310
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.658.716
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|923.805
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.310.964
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,57
|584.941.872
|% 1,75
|
|GARAN
|8,35
|292.749.632
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,21
|255.068.776
|% -0,45
|
|BOBET
|5,53
|242.595.352
|% 1,65
|
|EREGL
|18,67
|191.658.951
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,21
|255.068.776
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,21
|141.092.185
|% -0,90
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|BOBET
|5,53
|242.595.352
|% 1,65
|
|THYAO
|14,57
|584.941.872
|% 1,75
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6352
|8,6380
|% 0,26
|
|Euro
|10,3207
|10,3282
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0330
|12,0933
|% 0,17
|
|Frank
|9,4085
|9,4652
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% 0,14
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 17 kaybederek (% -0.25 ) 1, 259
-
11:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, UMPAS, UZERB, TKURU
-
11:51
RALYH, AYCES, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:51
KLNMA, BAGFS, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:51
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 73 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem