***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 20:44
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020, 23.12.2020, 19.04.2021, 17.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.04.2021 ve 17.08.2021 tarihli özel durum açıklamaları kapsamında, Şirketimizin İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon (Fon)'unda sahip olduğu katılım paylarından 35.082.137,80 TL tutarında katılım payının Fon'a satışı bugün gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960318
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|: 1.465
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En Düşük
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|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
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|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
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|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
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|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
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|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
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|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
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|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
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|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
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|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
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|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
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|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
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|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4166
|8,4225
|% 0,03
|
|Euro
|9,8839
|9,9142
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5217
|11,5794
|% -0,08
|
|Frank
|9,1855
|9,2409
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2374
|2,2487
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,11
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
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|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,29
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|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,07
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|B. Petrol
|70,55
|70,55
|2,18
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