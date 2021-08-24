***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020, 23.12.2020, 19.04.2021, 17.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.04.2021 ve 17.08.2021 tarihli özel durum açıklamaları kapsamında, Şirketimizin İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon (Fon)'unda sahip olduğu katılım paylarından 35.082.137,80 TL tutarında katılım payının Fon'a satışı bugün gerçekleşmiştir.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960318BIST